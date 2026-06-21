Arena Premium 1

08.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Ekvador – Kurasao

10.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled dana 20.06.

11.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Holandija – Švedska

12.50  Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Amsterdam, četvrtfinala

15.00  Priče iz gradova: Atlanta

15.30  Srbija – SAD Odbojka Liga Nacija (Ž)

17.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled dana 20.06.

18.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Španija - Saudijska Arabija

20.00  FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Belgija - Iran

23.00  FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

00.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Urugvaj - Zelenortska Ostrva

03.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Novi Zeland – Egipat

 

Arena Premium 2

06.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija - SAD

10.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Češka - Dominikanska Republika

15.00  Odbojka Liga nacija: Nemačka - Brazil (Ž)

17.00  Košarka Francuska liga G3: Finale, sportski program

19.00  Košarka Francuska liga G4: Finale, sportski program

21.00  Košarka NBA G7: San Antonio - Njujork, finale

00.00  FIBA 3x3 World Tour: Amsterdam, četvrtfinala

02.00  FIBA 3x3 World Tour: Amsterdam, polufinala i finale

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 4

06.30  Snuker: Šefild, Finale, Šon Marfi - Wu Yize

08.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, Muškarci, Finale

09.25  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, Enduro, Pregled

09.55  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Žene, Etapa 5

12.15  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 4

13.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 5

15.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 4

15.20  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 5

17.45  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, Žene

18.30  Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, Muškarci

19.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 5

20.00  Powerlifting: World Classic Championship, Druskininkai

23.00  Mačevanje: Šampionat Evrope, Dan 6