Arena Premium 1
08.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Ekvador – Kurasao
10.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled dana 20.06.
11.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Holandija – Švedska
12.50 Basket 3x3 FIBA 3x3 World Tour: Amsterdam, četvrtfinala
15.00 Priče iz gradova: Atlanta
15.30 Srbija – SAD Odbojka Liga Nacija (Ž)
17.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Pregled dana 20.06.
18.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Španija - Saudijska Arabija
20.00 FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Belgija - Iran
23.00 FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
00.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Urugvaj - Zelenortska Ostrva
03.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Novi Zeland – Egipat
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija - SAD
10.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Češka - Dominikanska Republika
15.00 Odbojka Liga nacija: Nemačka - Brazil (Ž)
17.00 Košarka Francuska liga G3: Finale, sportski program
19.00 Košarka Francuska liga G4: Finale, sportski program
21.00 Košarka NBA G7: San Antonio - Njujork, finale
00.00 FIBA 3x3 World Tour: Amsterdam, četvrtfinala
02.00 FIBA 3x3 World Tour: Amsterdam, polufinala i finale
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 4
06.30 Snuker: Šefild, Finale, Šon Marfi - Wu Yize
08.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Inzbruk, Boulder, Muškarci, Finale
09.25 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, Enduro, Pregled
09.55 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Žene, Etapa 5
12.15 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 4
13.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 5
15.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 4
15.20 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Švajcarske, Muškarci, Etapa 5
17.45 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, Žene
18.30 Brdski biciklizam: Svetski kup, Lencerhajde, XC Olympic, Elite, Muškarci
19.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Slovenije, Muškarci, Etapa 5
20.00 Powerlifting: World Classic Championship, Druskininkai
23.00 Mačevanje: Šampionat Evrope, Dan 6
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