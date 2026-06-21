RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Znanje imanje
12.00 Dnevnik
12.30 Za stolom sa Apostolom
13.30 Veterinarska misija
14.05 Sat
15.00 Gastronomad
15.15 Vesti
15.25 Kuhinja moga kraja
16.25 Vesti
16.30 Otmica, igrana serija
17.20 Novi početak
18.25 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
21.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
20.50 Fudbal: SP, Belgija – Iran, prenos
22.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
23.10 Otmica, igrana serija
00.00 Dnevnik
00.20 Jeloustoun, serija
01.10 Velika iluzija
02.00 Dnevnik 2
02.35 Sasvim prirodno
03.10 Fudbal: SP, Belgija - Iran
Najava
Za stolom sa Apostolom 12.30 RTS1
Kako je iznervirao Džoa Bajdena i zašto mu je pretila Hilari Klinton? Šta mu je obećao predsednik Kine Si Đinping i pored strogih pravila CK KP Kine? Zašto je sebe smatrao ratnim ministrom spoljnih poslova? Kada mu je Boris Tadić rekao da će biti premijer? O tajnim igrama oko Kosova, o Ričardu Holbruku i Sergeju Lavrovu. Kako se, kao diplomac teorijske fizike na Kembridžu, lansirao na poziciju predsednika Generalne skupštine UN? O kontroverznom savetodavnom mišljenju Međunarodnog suda pravde.
RTS2
06.40 Verski kalendar
06.50 Datum
06.55 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.35 Slagalica
09.00 Trči Aone
09.15 Rozarka i kuvarice bez kuće
09.30 Portreti epoha
10.00 E-TV
10.25 Građanin
10.55 U susret snovima (na znakovnom jeziku)
11.25 Verski mozaik Srbije
12.05 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
12.35 Romanipen
12.50 U susret snovima
13.15 Boka pomorska: Kapetan Marko Martinović (1663-1716)
14.05 Prevaspitani
14.35 Eko minijature
14.30 Edu global
15.05 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno
15.15 Fudbal SP: Nemačka – Obala Slonovače
16.20 Svetski dan muzike za sva vremena
18.10 Svetski dan muzike: Koncert letnje noći iz Šenbruna
20.00 Svetski dan muzike: Koncert Simfonijskog orkestra RTS – Opera Vivo, prenos
22.40 Svetski dan muzike: Džez klub
23.35 Pokrov, film (15)
01.45 Koncert letnje noći iz Šenbruna
03.25 Svetski dan muzike: Koncert Simfonijskog orkestra RTS – Veče italijanskih operskih arija
Najava
Svetski dan muzike: Koncert letnje noći iz Šenbruna 18.10 RTS2
Kao i svake godine, na početku leta i na Svetski dan muzike emitujemo Koncert letnje noći iz parka dvorca Šenbrun u Beču. Ove godine, na 23. koncertu po redu, orkestrom Bečke filharmonije diriguje maestro Lorenco Vioti, a vokalni solista je bas bariton – Ser Brin Terfel. Na programu su dela Supea, Johana Štrausa mladjeg, Pučinija, Verdija, Čajkovskog, Masnea, Vagnera, Ravela, Abreua. Komentator: Silvana Grujić
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro, jutarni program
12.00 Ekskluziv
12.30 Grand - specijal
14.30 Galileo
15.20 Eksploziv
16.00 Najbolji san, igrana serija
17.00 Najbolji san, igrana serija
18.00 Vesti, informativni program
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Nikad nije kasno, muzički program
00.30 Na mestu zločina sa Mašanom
01.00 Nećete verovati
01.30 Ekskluziv - specijal
02.00 Eksploziv
02.30 Galielo
03.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Eksploziv 18.55 Prva
Gužve na granicama, nova pravila za ulazak naših građana u pojedine zemlje, skuplje avionske karte zbog skoka cena nafte usled rata na Bliskom istoku. Dok mnogi ovih dana računaju da li letovanje u inostranstvu uopšte mogu da priušte, postavlja se jedno jednostavno pitanje – da li smo prevideli ono što imamo kod kuće? Da li ste znali da u Srbiji možete da jedrite, da provedete dan na salašu koji podseća na Toskanu, da obiđete grad za koji vam, praktično, treba pasoš ili da se okupate u vodenici-banji za koju meštani veruju da leči? Novinari „Eksploziva“ Tijana Nikolić i Milan Katanić krenuli su u potragu za Srbijom koju retko viđamo u turističkim brošurama. Od Palića i vojvođanskih salaša, preko neukrotive Drine, do Rajačkih pimnica, Grze i obronaka Stare planine. Može li leto bez aerodromskih gužvi i višesatnog čekanja na granicama da bude upravo ono koje ćemo najduže pamtiti?
B92
06.00 Štoperica, kviz
06.30 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Misija Šapa
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Crni Gruja, domaća igrana serija
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Aviondžije, igrana serija
00.00 Aviondžije, igrana serija
01.00 Hotel Balkan, igrana serija
Najava
Teorije zavera 20.00 B92
U novoj epizodi emisije „Teorije zavera“ tema je - Kanabis, kubanska vakcina i šungit - Istina koju kriju? Gosti Saše Borojevića su specijalista integrativne medicine i kliničke onkologije dr Anabeli Estevez Garsija, stručnjak za ruski mineral šungit Svetlna Vince i član radne grupe Ministarstva zdravlja za legalizaciju kanabisa Mladen Nikolić.
STB
07.10 Zdravlje i vi
09.05 Pravi jutarnji program
12.05 TV Šopingmanija
14.10 Moja polisa
14.40 TV Šopingmanija
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
16.35 TV Šopingmanija
17.20 Srcem kroz Srbiju
18.10 Focus radio: Ritam nedelje
19.22 Intervju dana
19.45 TV Šopingmanija
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Muške priče
21.40 TV Šopingmanija
22.10 Biljana za Vas
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.26 Bukvar pravoslavlja
08.00 Avanture Banetove Leteće gitare
08.25 Preci a počeci, dečiji program
08.40 Deciklopedija, dečiji progam
08.45 Zmajeve dečije igre 2026
09.00 Filozof i ja
09.05 Ja sad znam a ti? Cinkarenje – Snežana Golić, pedagog
09.25 Iza poslednje tačke
09.40 Drugačiji razgovori o prirodi
10.00 Otkačene trudnice, igrani film
11.30 Povratak na selo
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Agromozaik
13.00 Dodati život godinama
14.00 Prijatelji zauvek
15.00 Nedeljom
16.00 Tri note
16.30 Čari ribolova
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
18.00 Grad bez pravila, igrana serija
18.50 Vrlo zanimljiva emisija o svemu
19.00 Epizode, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Uništiteljka, igrani film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika, sportski program
23.00 Grad bez pravila, igrana serija
23.45 Ples u tami, igrani film
02.00 Uništiteljka, igrani film
Najava
Uništiteljka 20.05 RTV1
Detektivka policije Los Anđelesa Erin Bel kreće na opasno putovanje da pronađe ubicu i vođu bande Silasa i konačno se pomiri sa svojom prošlošću. Pritom se ponovo susreće sa članovima bande čiji je i sama nekada bila član kao agent FBI na tajnom zadatku. To se katastrofalno završilo i ostavilo težak emocionalni i fizički trag u njenom životu. Uloge: Nikol Kidman, Sebastijan Sten.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Lepota slovačkog jezika
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
13.55 Deca su ukras sveta
16.00 Velike vesti
16.35 Bezbednost na prvom mestu
17.00 Veze
18.00 Vrata do vrata, serija
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
21.00 U centru pažnje
21.30 Kroz vihor vremena
22.35 Vrata do vrata, serija
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.00 Bolja zemlja
10.00 Radio Happy
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Novi život
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.31 Porodične tajne, serija
01.12 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Posle ručka
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
07.45 12 reči, domaća igrana serija
08.45 Sluga, ruski igrani film
10.35 Potera, igrani film
12.10 Putnik, igrani film
14.00 Zaštitnik, igrani film
15.55 Ledeni put, igrani film
17.50 Noćna potera, igrani film
20.00 12 reči, domaća igrana serija
21.00 12 reči, domaća igrana serija
21.55 Novac vrti, igrani film
23.45 Soba za bekstvo: Turnir šampiona, igrani film
Najava
Zaštitnik 14.00 Superstar
Džim je rančer koji vodi miran život. Njegova svakodnevica se dramatično menja kada sretne majku i njenog sina koji beže od ubica iz meksičkog kartela.
Prva Plus
05.50 Hotel, serija
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Hotel, serija
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Tajna vinove loze, serija
17.05 Hotel, serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Zli poručnik: Nju Orleans, film
01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Zabranjeno voće, serija
11.15 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela - Nova sezona
14.45 Ceca šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Vesti
17.45 Podkast: Životna priča
18.50 Šeherezada, igrana serija
22.10 Šeherezada, igrana serija
23.00 Biseri
23.50 Danas meni sutra tebi, film
UNA TV
05.10 Život je čudo, domaći film
07.45 Balkanska pravila, domaći film
09.55 Esmeralda, igrana serija
10.50 Zabranjena ljubav, igrana serija
11.45 Očima deteta
12.05 Pod suncem Toskane, igrani film
14.10 Ritam ludila, igrani film
16.10 Poricanje, igrani film
18.30 Una dan
19.00 Mućke, igrana serija
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.25 Zabranjena ljubav, igrana serija
21.25 Kung-fu joga, igrani film
23.25 Anđeli i demoni, igrani film
01.55 Loša zemlja, igrani film
03.35 Goust Rajder, igrani film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
12.00 Male stvari - Dr. Milena Bratičević i Ksenia Lea Ronai
13.00 Hype zvezde
16.30 Chit chat gost: Tašana Korać
17.00 Brodograditelj, igrani film
18.00 Tech Lifestyle
18.30 Ko si kad ne gleda niko - gost: Shika i Nina
19.30 Alapače, serija
20.00 Hype zvezde
21.30 Nedelja, serija
22.00 Sveti Georgije ubiva aždahu, igrani film
00.45 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
06.25 Sonja beli labud, film
08.15 Ukradena lepota, film
10.55 Legenda o Sarili, film
12.15 Rajsko putovanje, film
13.35 Smrdljiva bajka, igrani film
15.10 Kad me je pronašla, film
16.50 Momci iz Brazila, film
18.55 Kasandrin most, igrani film
21.00 Bludnik, film
22.50 Sedam i po, igrani film
00.40 Proleće 1941, igrani film
Newsmax Balkans
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav nedelje
14.10 Razumno
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.30 Stav region Skoplje
18.00 Presek
19.00 Portal
19.30 Stav regiona Sarajevo
21.00 Dijagnoza
22.00 Sinteza
23.00 Top story
24 kitchen
12.00 Gladan ko vuk
12.30 Gladan ko vuk
13.00 Gijomov francuski Atlantik
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
15.00 Džejmi Oliver: Zajedno
16.30 Primož Dolničar: blago iz tegle
17.00 Na Šerifin način
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnslijevi praznični ukusi
20.00 Jedi, lutaj, uživaj
21.00 Ukusi 2 generacije
Star Movies
06.00 Dobra nevolja, igrana serija
06.40 Komšiluk u Los Anđelesu, igrana serija
07.00 Bitka za Božić, igrani film
09.00 Albert Nobs, igrani film
11.20 Venom, igrani film
13.35 Pisma Juliji, igrani film
16.00 Nimino ostrvo, igrani film
18.05 Braća po šapi, igrani film
20.00 Memoari jedne gejše, igrani film
22.50 Iščezla, igrani film
Star Life
06.00 Odmaralište
06.25 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Doktor Odisej 1
09.25 911
10.15 911
11.10 911
12.05 Bridžet Džouns: Na ivici razuma, igrani film
13.45 Odmaralište
14.20 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
18.00 Uvod u anatomiju
20.00 Ljubavni terapeut, film
22.35 911
23.30 911
Prva Plus
05.50 Hotel, serija
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Hotel, serija
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Tajna vinove loze, serija
17.05 Hotel, serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Zli poručnik: Nju Orleans, film
01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Zabranjeno voće, serija
11.15 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela - Nova sezona
14.45 Ceca šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Vesti
17.45 Podkast: Životna priča
18.50 Šeherezada, igrana serija
22.10 Šeherezada, igrana serija
23.00 Biseri
23.50 Danas meni sutra tebi, film
UNA TV
05.10 Život je čudo, domaći film
07.45 Balkanska pravila, domaći film
09.55 Esmeralda, igrana serija
10.50 Zabranjena ljubav, igrana serija
11.45 Očima deteta
12.05 Pod suncem Toskane, igrani film
14.10 Ritam ludila, igrani film
16.10 Poricanje, igrani film
18.30 Una dan
19.00 Mućke, igrana serija
19.30 Esmeralda, igrana serija
20.25 Zabranjena ljubav, igrana serija
21.25 Kung-fu joga, igrani film
23.25 Anđeli i demoni, igrani film
01.55 Loša zemlja, igrani film
03.35 Goust Rajder, igrani film
HYPE TV
08.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.00 Aviondžije, igrana serija
12.00 Male stvari, autorka i voditeljka: Snežana Dakić
13.00 Hype zvezde
15.00 Nedokazani
16.00 Chit chat
17.00 Brodograditelj, igrani film
18.30 Ko si kad ne gleda niko
19.30 Alapače, serija
20.00 Hype zvezde
21.30‚ Nedelja, serija
22.00 Sveti Georgije ubiva aždahu, igrani film
Cinemania
06.25 Sonja beli labud, film
08.15 Ukradena lepota, film
10.55 Legenda o Sarili, film
12.15 Rajsko putovanje, film
13.35 Smrdljiva bajka, igrani film
15.10 Kad me je pronašla, film
16.50 Momci iz Brazila, film
18.55 Kasandrin most, igrani film
21.00 Bludnik, film
22.50 Sedam i po, igrani film
00.40 Proleće 1941, igrani film
Newsmax Balkans
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav nedelje
14.10 Razumno
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.30 Stav region Skoplje
18.00 Presek
19.00 Portal
19.30 Stav regiona Sarajevo
21.00 Dijagnoza
22.00 Sinteza
23.00 Top story
24 kitchen
12.00 Gladan ko vuk
12.30 Gladan ko vuk
13.00 Gijomov francuski Atlantik
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
15.00 Džejmi Oliver: Zajedno
16.30 Primož Dolničar: blago iz tegle
17.00 Na Šerifin način
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnslijevi praznični ukusi
20.00 Jedi, lutaj, uživaj
21.00 Ukusi 2 generacije
Star Movies
06.00 Dobra nevolja, igrana serija
06.40 Komšiluk u Los Anđelesu, igrana serija
07.00 Bitka za Božić, igrani film
09.00 Albert Nobs, igrani film
11.20 Venom, igrani film
13.35 Pisma Juliji, igrani film
16.00 Nimino ostrvo, igrani film
18.05 Braća po šapi, igrani film
20.00 Memoari jedne gejše, igrani film
22.50 Iščezla, igrani film
Star Life
06.00 Odmaralište
06.25 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Doktor Odisej 1
09.25 911
10.15 911
11.10 911
12.05 Bridžet Džouns: Na ivici razuma, igrani film
13.45 Odmaralište
14.20 Darma i Greg
17.05 Uvod u anatomiju
18.00 Uvod u anatomiju
20.00 Ljubavni terapeut, film
22.35 911
23.30 911
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