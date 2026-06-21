RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Znanje imanje

12.00 Dnevnik

12.30 Za stolom sa Apostolom

13.30 Veterinarska misija

14.05 Sat

15.00 Gastronomad

15.15 Vesti

15.25 Kuhinja moga kraja

16.25 Vesti

16.30 Otmica, igrana serija

17.20 Novi početak

18.25 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

21.00 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

20.50 Fudbal: SP, Belgija – Iran, prenos

22.50 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

23.10 Otmica, igrana serija

00.00 Dnevnik

00.20 Jeloustoun, serija

01.10 Velika iluzija

02.00 Dnevnik 2

02.35 Sasvim prirodno

03.10 Fudbal: SP, Belgija - Iran

Najava

Za stolom sa Apostolom 12.30 RTS1

Kako je iznervirao Džoa Bajdena i zašto mu je pretila Hilari Klinton? Šta mu je obećao predsednik Kine Si Đinping i pored strogih pravila CK KP Kine? Zašto je sebe smatrao ratnim ministrom spoljnih poslova? Kada mu je Boris Tadić rekao da će biti premijer? O tajnim igrama oko Kosova, o Ričardu Holbruku i Sergeju Lavrovu. Kako se, kao diplomac teorijske fizike na Kembridžu, lansirao na poziciju predsednika Generalne skupštine UN? O kontroverznom savetodavnom mišljenju Međunarodnog suda pravde.

RTS2

06.40 Verski kalendar

06.50 Datum

06.55 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)

Amen adjes (Mi danas)

08.35 Slagalica

09.00 Trči Aone

09.15 Rozarka i kuvarice bez kuće

09.30 Portreti epoha

10.00 E-TV

10.25 Građanin

10.55 U susret snovima (na znakovnom jeziku)

11.25 Verski mozaik Srbije

12.05 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

12.35 Romanipen

12.50 U susret snovima

13.15 Boka pomorska: Kapetan Marko Martinović (1663-1716)

14.05 Prevaspitani

14.35 Eko minijature

14.30 Edu global

15.05 Mira Adanja Polak – Ekskluzivno

15.15 Fudbal SP: Nemačka – Obala Slonovače

16.20 Svetski dan muzike za sva vremena

18.10 Svetski dan muzike: Koncert letnje noći iz Šenbruna

20.00 Svetski dan muzike: Koncert Simfonijskog orkestra RTS – Opera Vivo, prenos

22.40 Svetski dan muzike: Džez klub

23.35 Pokrov, film (15)

01.45 Koncert letnje noći iz Šenbruna

03.25 Svetski dan muzike: Koncert Simfonijskog orkestra RTS – Veče italijanskih operskih arija

Najava

Svetski dan muzike: Koncert letnje noći iz Šenbruna 18.10 RTS2

Kao i svake godine, na početku leta i na Svetski dan muzike emitujemo Koncert letnje noći iz parka dvorca Šenbrun u Beču. Ove godine, na 23. koncertu po redu, orkestrom Bečke filharmonije diriguje maestro Lorenco Vioti, a vokalni solista je bas bariton – Ser Brin Terfel. Na programu su dela Supea, Johana Štrausa mladjeg, Pučinija, Verdija, Čajkovskog, Masnea, Vagnera, Ravela, Abreua. Komentator: Silvana Grujić

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

PRVA

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro, jutarni program

12.00 Ekskluziv

12.30 Grand - specijal

14.30 Galileo

15.20 Eksploziv

16.00 Najbolji san, igrana serija

17.00 Najbolji san, igrana serija

18.00 Vesti, informativni program

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Nikad nije kasno, muzički program

00.30 Na mestu zločina sa Mašanom

01.00 Nećete verovati

01.30 Ekskluziv - specijal

02.00 Eksploziv

02.30 Galielo

03.00 Na mestu zločina sa Mašanom

Najava

Eksploziv 18.55 Prva

Gužve na granicama, nova pravila za ulazak naših građana u pojedine zemlje, skuplje avionske karte zbog skoka cena nafte usled rata na Bliskom istoku. Dok mnogi ovih dana računaju da li letovanje u inostranstvu uopšte mogu da priušte, postavlja se jedno jednostavno pitanje – da li smo prevideli ono što imamo kod kuće? Da li ste znali da u Srbiji možete da jedrite, da provedete dan na salašu koji podseća na Toskanu, da obiđete grad za koji vam, praktično, treba pasoš ili da se okupate u vodenici-banji za koju meštani veruju da leči? Novinari „Eksploziva“ Tijana Nikolić i Milan Katanić krenuli su u potragu za Srbijom koju retko viđamo u turističkim brošurama. Od Palića i vojvođanskih salaša, preko neukrotive Drine, do Rajačkih pimnica, Grze i obronaka Stare planine. Može li leto bez aerodromskih gužvi i višesatnog čekanja na granicama da bude upravo ono koje ćemo najduže pamtiti?

B92

06.00 Štoperica, kviz

06.30 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Misija Šapa

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Crni Gruja, domaća igrana serija

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Aviondžije, igrana serija

00.00 Aviondžije, igrana serija

01.00 Hotel Balkan, igrana serija

Najava

Teorije zavera 20.00 B92

U novoj epizodi emisije „Teorije zavera“ tema je - Kanabis, kubanska vakcina i šungit - Istina koju kriju? Gosti Saše Borojevića su specijalista integrativne medicine i kliničke onkologije dr Anabeli Estevez Garsija, stručnjak za ruski mineral šungit Svetlna Vince i član radne grupe Ministarstva zdravlja za legalizaciju kanabisa Mladen Nikolić.

STB

07.10 Zdravlje i vi

09.05 Pravi jutarnji program

12.05 TV Šopingmanija

14.10 Moja polisa

14.40 TV Šopingmanija

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

16.35 TV Šopingmanija

17.20 Srcem kroz Srbiju

18.10 Focus radio: Ritam nedelje

19.22 Intervju dana

19.45 TV Šopingmanija

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Muške priče

21.40 TV Šopingmanija

22.10 Biljana za Vas

Najava

Biljana za Vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik

07.26 Bukvar pravoslavlja

08.00 Avanture Banetove Leteće gitare

08.25 Preci a počeci, dečiji program

08.40 Deciklopedija, dečiji progam

08.45 Zmajeve dečije igre 2026

09.00 Filozof i ja

09.05 Ja sad znam a ti? Cinkarenje – Snežana Golić, pedagog

09.25 Iza poslednje tačke

09.40 Drugačiji razgovori o prirodi

10.00 Otkačene trudnice, igrani film

11.30 Povratak na selo

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Agromozaik

13.00 Dodati život godinama

14.00 Prijatelji zauvek

15.00 Nedeljom

16.00 Tri note

16.30 Čari ribolova

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas

18.00 Grad bez pravila, igrana serija

18.50 Vrlo zanimljiva emisija o svemu

19.00 Epizode, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Uništiteljka, igrani film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika, sportski program

23.00 Grad bez pravila, igrana serija

23.45 Ples u tami, igrani film

02.00 Uništiteljka, igrani film

Najava

Uništiteljka 20.05 RTV1

Detektivka policije Los Anđelesa Erin Bel kreće na opasno putovanje da pronađe ubicu i vođu bande Silasa i konačno se pomiri sa svojom prošlošću. Pritom se ponovo susreće sa članovima bande čiji je i sama nekada bila član kao agent FBI na tajnom zadatku. To se katastrofalno završilo i ostavilo težak emocionalni i fizički trag u njenom životu. Uloge: Nikol Kidman, Sebastijan Sten.

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Lepota slovačkog jezika

07.35 Bohemska rapsodija

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

13.55 Deca su ukras sveta

16.00 Velike vesti

16.35 Bezbednost na prvom mestu

17.00 Veze

18.00 Vrata do vrata, serija

18.35 Inforom

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

21.00 U centru pažnje

21.30 Kroz vihor vremena

22.35 Vrata do vrata, serija

Najava

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.00 Bolja zemlja

10.00 Radio Happy

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Novi život

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.31 Porodične tajne, serija

01.12 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Posle ručka

Najava

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

07.45 12 reči, domaća igrana serija

08.45 Sluga, ruski igrani film

10.35 Potera, igrani film

12.10 Putnik, igrani film

14.00 Zaštitnik, igrani film

15.55 Ledeni put, igrani film

17.50 Noćna potera, igrani film

20.00 12 reči, domaća igrana serija

21.00 12 reči, domaća igrana serija

21.55 Novac vrti, igrani film

23.45 Soba za bekstvo: Turnir šampiona, igrani film

Najava

Zaštitnik 14.00 Superstar

Džim je rančer koji vodi miran život. Njegova svakodnevica se dramatično menja kada sretne majku i njenog sina koji beže od ubica iz meksičkog kartela.

Prva Plus

05.50 Hotel, serija

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Hotel, serija

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Tajna vinove loze, serija

17.05 Hotel, serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Zli poručnik: Nju Orleans, film

01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Zabranjeno voće, serija

11.15 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela - Nova sezona

14.45 Ceca šou

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Vesti

17.45 Podkast: Životna priča

18.50 Šeherezada, igrana serija

22.10 Šeherezada, igrana serija

23.00 Biseri

23.50 Danas meni sutra tebi, film

UNA TV

05.10 Život je čudo, domaći film

07.45 Balkanska pravila, domaći film

09.55 Esmeralda, igrana serija

10.50 Zabranjena ljubav, igrana serija

11.45 Očima deteta

12.05 Pod suncem Toskane, igrani film

14.10 Ritam ludila, igrani film

16.10 Poricanje, igrani film

18.30 Una dan

19.00 Mućke, igrana serija

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.25 Zabranjena ljubav, igrana serija

21.25 Kung-fu joga, igrani film

23.25 Anđeli i demoni, igrani film

01.55 Loša zemlja, igrani film

03.35 Goust Rajder, igrani film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

09.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

12.00 Male stvari - Dr. Milena Bratičević i Ksenia Lea Ronai

13.00 Hype zvezde

16.30 Chit chat gost: Tašana Korać

17.00 Brodograditelj, igrani film

18.00 Tech Lifestyle

18.30 Ko si kad ne gleda niko - gost: Shika i Nina

19.30 Alapače, serija

20.00 Hype zvezde

21.30 Nedelja, serija

22.00 Sveti Georgije ubiva aždahu, igrani film

00.45 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

06.25 Sonja beli labud, film

08.15 Ukradena lepota, film

10.55 Legenda o Sarili, film

12.15 Rajsko putovanje, film

13.35 Smrdljiva bajka, igrani film

15.10 Kad me je pronašla, film

16.50 Momci iz Brazila, film

18.55 Kasandrin most, igrani film

21.00 Bludnik, film

22.50 Sedam i po, igrani film

00.40 Proleće 1941, igrani film

Newsmax Balkans

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav nedelje

14.10 Razumno

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.30 Stav region Skoplje

18.00 Presek

19.00 Portal

19.30 Stav regiona Sarajevo

21.00 Dijagnoza

22.00 Sinteza

23.00 Top story

24 kitchen

12.00 Gladan ko vuk

12.30 Gladan ko vuk

13.00 Gijomov francuski Atlantik

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

15.00 Džejmi Oliver: Zajedno

16.30 Primož Dolničar: blago iz tegle

17.00 Na Šerifin način

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnslijevi praznični ukusi

20.00 Jedi, lutaj, uživaj

21.00 Ukusi 2 generacije

Star Movies

06.00 Dobra nevolja, igrana serija

06.40 Komšiluk u Los Anđelesu, igrana serija

07.00 Bitka za Božić, igrani film

09.00 Albert Nobs, igrani film

11.20 Venom, igrani film

13.35 Pisma Juliji, igrani film

16.00 Nimino ostrvo, igrani film

18.05 Braća po šapi, igrani film

20.00 Memoari jedne gejše, igrani film

22.50 Iščezla, igrani film

Star Life

06.00 Odmaralište

06.25 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Doktor Odisej 1

09.25 911

10.15 911

11.10 911

12.05 Bridžet Džouns: Na ivici razuma, igrani film

13.45 Odmaralište

14.20 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

18.00 Uvod u anatomiju

20.00 Ljubavni terapeut, film

22.35 911

23.30 911

Prva Plus

05.50 Hotel, serija

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Hotel, serija

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Tajna vinove loze, serija

17.05 Hotel, serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Zli poručnik: Nju Orleans, film

01.10 Ubice mog oca 5, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Zabranjeno voće, serija

11.15 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela - Nova sezona

14.45 Ceca šou

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Vesti

17.45 Podkast: Životna priča

18.50 Šeherezada, igrana serija

22.10 Šeherezada, igrana serija

23.00 Biseri

23.50 Danas meni sutra tebi, film

UNA TV

05.10 Život je čudo, domaći film

07.45 Balkanska pravila, domaći film

09.55 Esmeralda, igrana serija

10.50 Zabranjena ljubav, igrana serija

11.45 Očima deteta

12.05 Pod suncem Toskane, igrani film

14.10 Ritam ludila, igrani film

16.10 Poricanje, igrani film

18.30 Una dan

19.00 Mućke, igrana serija

19.30 Esmeralda, igrana serija

20.25 Zabranjena ljubav, igrana serija

21.25 Kung-fu joga, igrani film

23.25 Anđeli i demoni, igrani film

01.55 Loša zemlja, igrani film

03.35 Goust Rajder, igrani film

HYPE TV

08.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

10.00 Aviondžije, igrana serija

12.00 Male stvari, autorka i voditeljka: Snežana Dakić

13.00 Hype zvezde

15.00 Nedokazani

16.00 Chit chat

17.00 Brodograditelj, igrani film

18.30 Ko si kad ne gleda niko

19.30 Alapače, serija

20.00 Hype zvezde

21.30‚ Nedelja, serija

22.00 Sveti Georgije ubiva aždahu, igrani film

Cinemania

06.25 Sonja beli labud, film

08.15 Ukradena lepota, film

10.55 Legenda o Sarili, film

12.15 Rajsko putovanje, film

13.35 Smrdljiva bajka, igrani film

15.10 Kad me je pronašla, film

16.50 Momci iz Brazila, film

18.55 Kasandrin most, igrani film

21.00 Bludnik, film

22.50 Sedam i po, igrani film

00.40 Proleće 1941, igrani film

Newsmax Balkans

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav nedelje

14.10 Razumno

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.30 Stav region Skoplje

18.00 Presek

19.00 Portal

19.30 Stav regiona Sarajevo

21.00 Dijagnoza

22.00 Sinteza

23.00 Top story

24 kitchen

12.00 Gladan ko vuk

12.30 Gladan ko vuk

13.00 Gijomov francuski Atlantik

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

15.00 Džejmi Oliver: Zajedno

16.30 Primož Dolničar: blago iz tegle

17.00 Na Šerifin način

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnslijevi praznični ukusi

20.00 Jedi, lutaj, uživaj

21.00 Ukusi 2 generacije

Star Movies

06.00 Dobra nevolja, igrana serija

06.40 Komšiluk u Los Anđelesu, igrana serija

07.00 Bitka za Božić, igrani film

09.00 Albert Nobs, igrani film

11.20 Venom, igrani film

13.35 Pisma Juliji, igrani film

16.00 Nimino ostrvo, igrani film

18.05 Braća po šapi, igrani film

20.00 Memoari jedne gejše, igrani film

22.50 Iščezla, igrani film

Star Life

06.00 Odmaralište

06.25 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Doktor Odisej 1

09.25 911

10.15 911

11.10 911

12.05 Bridžet Džouns: Na ivici razuma, igrani film

13.45 Odmaralište

14.20 Darma i Greg

17.05 Uvod u anatomiju

18.00 Uvod u anatomiju

20.00 Ljubavni terapeut, film

22.35 911

23.30 911