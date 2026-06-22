Milan V. (33) iz sela Donja Konjuša poginuo je početkom jula 2010. godine u teškoj nesreći koja se dogodila tokom pecanja, kada je štapom za pecanje slučajno zakačio žice dalekovoda i preminuo na licu mesta od jakog strujnog udara.

Do tragedije je došlo u blizini reke Toplice, na području koje su meštani često koristili za ribolov. Prema tadašnjim informacijama, Milan je sa članovima porodice boravio na obali reke i pripremao se za pecanje, ne sluteći da će običan boravak u prirodi završiti kobno.

U trenutku kada je zamahnuo štapom kako bi zabacio udicu, došlo je do kontakta između štapa i visokonaponskih vodova koji su se nalazili u blizini. S obzirom na to da su moderni ribolovački štapovi često izrađeni od materijala koji provode električnu energiju, strujni udar je bio trenutan i izuzetno snažan. Nesrećni muškarac je preminuo na licu mesta, pre dolaska hitne pomoći.

Meštani su tada naveli da je reč o nesrećnom spletu okolnosti, jer mnogi nisu bili svesni koliko dalekovodi mogu biti opasni, naročito kada se koriste dugi štapovi koji mogu lako dosegnuti opasnu zonu električnih vodova. U takvim slučajevima, čak i neposredna blizina žica bez direktnog dodira može biti smrtonosna.

Nakon nesreće, lokalna zajednica je više puta upozoravana na opasnosti pecanja u blizini elektroenergetske infrastrukture. Stručnjaci ističu da je minimalna bezbedna udaljenost od dalekovoda ključna i da se ribolov nikada ne bi smeo obavljati ispod ili u neposrednoj blizini visokonaponskih vodova.

Ova tragedija ostala je upamćena u kraju kao upozorenje koliko trenutak nepažnje može imati fatalne posledice, posebno u kombinaciji prirode, vode i električne energije.