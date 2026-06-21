11.00 RTS1

Znanje imanje: Ljubav

Gde god nadješ zgodno mesto tu raj rasadi. Nežnošću i brigom ga zalivaj, čuvaj, ne prelivaj i obavezno daruj. Dete, pupoljak i seme ceni. Jer kada porastu u zajedništvu, pesmi i znanju uvek nas vode novom saznanju. Zato u ovoj emisiji Znanja imanja govore: Milijada Ilić – o snazi porodične ljubavi koja je u selo Bliznak dovodi iz kruševačkog Doma za decu i omladinu. Danas ta ljubav cveta po celoj Srbiji. Nemanja Lečić, direktor UAP sa poljoprivrednicima Žagubice o pčelarstvu, LPIS -u sistemu identifikacije zemljišnih parcela, elektronskoj knjizi polja u e agraru, rezulataima i planovima. Borko Petrović državni sekretar Ministrastva prosvete o đačkom zadrugarstvu u osnovnim i srednjim školama: fondovima i konkursima. Vineta Šinka iz Knjaževca – otkriva nam kako je izračunala da joj je za teglicu slatka od ljubičice potrebno tačno 3.253 cveta. Pričamo vam o novim ukusima sa Stare planine. Snežana Gajić iz Malog Požarevca sa unukom Darijom -degustiraju slast trešanja iz voćnjaka od 23 hektara. Da li su zadovoljni rodom, gde i kako prodaju i zašto bi da mogu sve iz početka gajili samo dunju?

21.55 Superstar

Novac vrti

Frenklin Hatčet je sitni švercer i prevarant sa ulica Los Anđelesa koji biva nepravedno optužen za organizaciju krvavog i spektakularnog bekstva iz zatvorskog autobusa. Dok je u bekstvu i od policije i od surovih međunarodnih krijumčara dijamanata, Frenklin shvata da mu je jedina šansa harizmatični televizijski novinar Džejms Rasel, koji očajnički želi ekskluzivnu priču kako bi spasao svoju karijeru. Njih dvojica sklapaju urnebesan i haotičan pakt iz interesa, upadajući iz jedne opasne situacije u drugu dok pokušavaju da dokažu Frenklinovu nevinost uoči Džejmsovog venčanja. Uloge: Kris Taker, Čarli Šin, Heder Loklir, Pol Sorvino, Džerard Ismael.

23.45 RTV1

Ples u tami

Godine 1964, u malom mestu u državi Vašington, imigrantkinja iz Čehoslovačke Selma i njen sin žive u iznajmljenoj prikolici. Selma ima mali krug prijatelja među kojima su njena koleginica i najbolja drugarica Keti, kao i Džef koji želi da joj bude momak. Džef redovno sačekuje Selmu posle posla da bi je vozio kući, iako ona redovno odbija tu uslugu. Uloge: Bjork, Katrin Denev, Dejvid Morz.