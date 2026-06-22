22.15 B92

Patriota

Vesli Meklaren je bivši CIA stručnjak za biološki rat, koji se povukao iz službe i skrasio u slikovitom gradiću Enisu u Montani. Tu radi kao doktor, a većinu vremena provodi sa ćerkicom Holi i starim prijateljem Frenkom. Miran život u idiličnoj sredini jednog dana poremeti akcija desničarskih militanata koji se predvođeni Flojdom Čisolmom zabarikadiraju na obližnjoj farmi. Uloge: Stiven Sigal, Kamila Bele.

20.05 RTS1

Područje bez signala

Olega i Nikolu u zabačeni fiktivni gradić Nuštin, nekada industrijsko središte a sada otužno mesto u kom nema ni signala, dovede neobična poslovna porudžbina iz Magreba. Da bi klijentu isporučili turbinu kakva se više ne proizvodi, moraju da obnove odavno zatvorenu fabriku. Kada gradić živne i meštani radom povrate izgubljeno dostojanstvo i nadu, klijent nestane i turbina ostaje bez kupca. Novog klijenta je za taj prastari model nemoguće naći, ali ni Nikola, ni Oleg, ni radnici nisu spremni da odustanu. Uloge tumače: Rene Bitorajac, Krešimir Mikić, Jovana Stojiljković, Izudin Bajrović, Goran Bogdan, Tihana Lazović, Slavko Štimac...

22.40 RTS2

Potpuno spaljen

Otkad je izgubio suprugu, Endru Blejk nema volju ni za čime. Odlučuje da napusti London i vrati se u kuću gde su se upoznali. Vraćanje sećanjima o nekim lepšim danima ne ide onako kako je očekivao. Da bi ostao na posedu, Blejk glumi batlera. Gospođa Bovilje, gazdarica čudnog ponašanja, Odil, temperamentna kuvarica, Filip, usamljeni kućepazitelj i Manon, mlada nesrećna spremačica, izgubljeni su koliko i Blejk. Zahvaljujući njima, on može da počne iz početka. Uloge: Džon Malkovič, Fani Ardan, Emili Deken.