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Napad na Kijev

Najmanje četiri osobe su poginule, a 23 su povređene u ruskom napadu na Kijev tokom noći, dok je požar zahvatio Kijevsko-pečersku lavru, jedan od najznačajnijih verskih objekata u Ukrajini, koji je na listi svetske baštine Uneska.

"Kao rezultat masovnog neprijateljskog napada na Kijev, zabeleženi su šteta i požari u skoro svim delovima grada. Službe hitne pomoći rade na oko 50 lokacija. Prema rečima lekara, više od 20 ljudi je povređeno, a među njima i dete i trudnica. Troje povređenih je u bolnici u teškom stanju", saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Kako je naveo, požar je izbio na teritoriji Kijevsko-pečerske lavre i zapalio se krov Sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Na fotografiji koju je objavio britanski Gardijan mogu se videti visoki plamenovi koji se penju ka kupolama Hrama.

"U Kijevu, spasioci gase požare na krovu Sabornog hrama Kijevo-Pečerske lavre i u zgradi Nacionalnog kulturno-umetničkog i muzejskog kompleksa Mistecki arsenal, izazvane ruskim napadom", saopštila je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije. Šef vojne administracije Kijeva Timur Tkačenko pozvao je ljude da ostanu u skloništima.

Rusi napali Harkov

Najmanje pet spasilaca Državne službe za vanredne situacije Ukrajine poginulo je noćas u ruskom napadu na Harkov na severoistoku Ukrajine, a još pet je povređeno kada su gasili požar koji je izbio usled prethodnog ruskog napada, saopštio je ukrajinski ministar unutrašnjih poslova Igor Klimenko.

On je napisao na Telegramu da je u napadu pričinjena značajna materijalna šteta na civilnoj infrastrukturi, preneo je Ukrinform. U prethodnom ruskom napadu na Harkov povređene su dve osobe.

Ukrajinski udar dronovima

Najmanje tri osobe poginule su noćas u ukrajinskom napadu dronovima u ruskoj Tulskoj oblasti, a tri su povređene, uključujući dete, saopštio je načelnik oblasti Dmitrij Miljajev.

On je napisao na platformi Maks da je meta napada bilo stambeno naselje u okrugu grada Tule, preneo je TASS. Miljajev je naveo da je u napadu oštećeno nekoliko privatnih kuća i poslovnih objekata.