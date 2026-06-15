Članice G7 SAD, Velika Britanija, Kanada, Francuska, Nemačka, Italija i Japan učestvovaće na samitu koji traje od 15. do 17. juna i očekuje se da će grupa želeti da pokaže jedinstvo u svojoj podršci Ukrajini, prenosi Rojters.

Evropski članovi G7 nastojaće da ubede predsednika SAD Donalda Trampa da je pozicija Ukrajine ojačala, da Evropa sada snosi finansijski, vojni i politički teret ukrajinskih ratnih napora i da bi G7 trebalo da se dogovori o tome kako da pristupi smislenim pregovorima sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom.

U Evijanu će, kako je najavljeno, biti prisutan i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Lideri G7 sastaju se ubrzo nakon što su SAD i Iran objavili da su se dogovorili o okviru za okončanje njihovog rata.

Sporazum ne bi trebalo da bude potpisan do petka, ali lideri G7 želeće da znaju detalje sporazuma i posebno koliko brzo vitalni Ormuski moreuz može biti ponovo otvoren za brodski saobraćaj, navodi Rojters.

Lideri Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata pridružiće se diskusiji o tome u Evijanu.