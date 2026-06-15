Kako prenosi CNN, incident se dogodio tokom proslave Trampovog 80. rođendana na travnjaku Bele kuće gde su bile organizovane UFC borbe.

UFC borac Džoš Hokit najpre je pohvalio Trampa što je organizovao događaj u Beloj kući, nakon čega je uputio uvredu na račun nekadašnje prve dame SAD.

"I na kraju, Mišel Obama je muškarac. Jesam li u pravu, Ameriko", rekao je Hokit, prenosi CNN. Kako se navodi, u kratkom trenutku snimljenom kamerom, izgledalo je kao da Tramp, koji je sedeo u prvom redu u "Oktagonu", pokazuje poluosmeh nekoliko sekundi nakon uvredljive opaske.

Usledila je reakcija okupljenih, koju je CNN opisao kao mešavinu odobravanja i zviždanja.

Ranije ove godine, Tramp je odbio da se izvini nakon što je objavio, a zatim obrisao rasistički video snimak koji prikazuje bivšeg predsednika Baraka i Mišel Obamu kao majmune u džungli, insistirajući da nije video kadrove sa uvredljivim sadržajem i okrivio je jednog službenika za grešku.