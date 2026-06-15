Skoro 30 milijardi skeniranja, koje su prikupile stotine miliona igrača širom sveta, postale su vlasništvo kompanije "Nijantik spejšl", američke firme nastale izdvajanjem iz originalnog studija koji je razvio "Pokemon Gou".

Prema navodima lista, ti podaci su iskorišćeni za obuku trodimenzionalnog modela koji omogućava preciznu navigaciju čak i kada dži-pi-es signal nije dostupan.

Krajem prošle godine "Nijantik spejšl" i američka softverska kompanija "Ventor" saopštile su da će ovaj sistem biti primenjen u dronovima i drugim vojnim robotima. "Ventor" je specijalizovan za razvoj softvera prostorne inteligencije za odbrambene namene.

Kompanija tvrdi da podatke iz "Pokemon Gou" igre neće direktno koristiti. Ipak, prema pisanju lista, odbila je da potvrdi ili demantuje da li je model koji planira da primeni obučavan upravo na osnovu tih skeniranja.

"Bez ogromnog broja snimaka koje su napravili svi ti igrači, razvoj ovog sistema nikada ne bi napredovao tako brzo", izjavio je za "Trej" Jerun van den Hoven, profesor etike i tehnologije na Tehničkom univerzitetu u Delftu.

On je dodao da su igrači "indirektno, možda u maloj meri, ali ipak stvarno, doprineli vojnim primenama".

Prema njegovim rečima, danas je teško utvrditi koji su tačno delovi trodimenzionalnog modela obučavani pomoću skeniranja iz igre, jer se savremeni modeli veštačke inteligencije obogaćuju brojnim skupovima podataka, pa se izvorni podaci više ne mogu jasno pratiti.

U odgovoru na ranija pitanja o saradnji sa kompanijom "Koko robotiks", koja razvija robote za dostavu, portparol kompanije je potvrdio da su snimci iz "Pokemon Gou" korišćeni za obuku rane verzije modela.

Kompanija je istakla da su igrači dobrovoljno prihvatili uslove korišćenja i da posluje u skladu sa etičkim principima.

"Posvećeni smo saradnji sa svim našim klijentima i partnerima kako bismo osigurali da se naši proizvodi koriste odgovorno, uz poštovanje ljudskih prava i etičkih načela", saopštili su iz kompanije.

Na pitanje o saradnji sa odbrambenim sektorom, odgovorili su: "Trenutno nemamo nove informacije koje bismo podelili."

I druge tehnološke kompanije prikupljaju geografske podatke pomoću kamera.

Pametne naočare kompanije "Meta" neprekidno skeniraju okruženje korisnika, "Eplov" uređaj za proširenu stvarnost pravi trodimenzionalne mape enterijera, dok autonomna vozila kompanije "Vejmo" navodno grade veoma detaljne modele gradskih saobraćajnica.