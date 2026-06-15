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Bivši radnik marketa otkrio šta kriju obojene etikete: Ako ovo vidite na proizvodu, dobro proverite pre kupovine
Evo na šta treba da obratite pažnju pre nego što proizvod stavite u korpu.
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