Kupci često pomisle da su pronašli odličnu priliku kada na polici ugledaju proizvod sa upadljivom crvenom, žutom ili narandžastom etiketom. Međutim, bivši zaposleni u jednom velikom trgovinskom lancu tvrdi da iza takvih oznaka ponekad stoji sasvim druga priča.

Prema njegovim rečima, proizvodi sa obojenim etiketama često se stavljaju na akciju zato što im se približava rok trajanja. To ne znači da je roba neispravna, ali znači da kupac treba pažljivo da proveri deklaraciju i proceni da li će proizvod stići da potroši na vreme.

Obojena etiketa ne znači uvek veliku uštedu

Stručnjaci za trgovinu objašnjavaju da marketi često koriste jarke boje kako bi privukli pažnju kupaca. Takvi proizvodi uglavnom zauzimaju najvidljivija mesta na policama, dok se roba sa dužim rokom trajanja često nalazi pozadi.

Zato se savetuje da prilikom kupovine uvek proverite datum proizvodnje i rok trajanja, bez obzira na to koliko primamljivo izgleda akcijska cena.

Poseban oprez kod mesa i mlečnih proizvoda

Najviše pažnje treba obratiti na proizvode koji zahtevaju čuvanje u frižideru, poput mesa, suhomesnatih proizvoda, sireva, jogurta i pavlake.

Ako primetite da je ambalaža naduvena, deformisana ili da proizvod ima neuobičajen izgled i miris, bolje je da ga ne kupujete, bez obzira na popust.

Kako da kupujete pametnije?

Pre nego što stavite proizvod u korpu:

proverite rok trajanja

pogledajte stanje ambalaže

uporedite cenu sa redovnom cenom

proverite da li je proizvod pravilno rashlađen

Kod suvih proizvoda poput keksa, čokolade ili grickalica, akcijske etikete najčešće predstavljaju regularno sniženje zbog rasprodaje zaliha.

Nije svaka akcija loša, ali oprez nije naodmet

Trgovci često snižavaju cene proizvoda pred istek roka kako bi smanjili otpad, što je uobičajena praksa širom sveta. Takvi proizvodi mogu biti potpuno bezbedni za upotrebu, ali samo ako kupac pažljivo proveri deklaraciju i planira da ih uskoro potroši.

Zato sledeći put kada ugledate upadljivu etiketu sa velikim popustom, prvo pogledajte datum na pakovanju – možda će vam upravo taj detalj pomoći da donesete najbolju odluku.