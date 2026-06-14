Piše: S.P.

Odmor iz snova za jednu porodicu iz Srbije u samo nekoliko trenutaka pretvorio se u borbu za život. Na plaži u Olimpskoj regiji ženi iz Aranđelovca iznenada je pozlilo i izgubila je svest, a zahvaljujući brzoj reakciji lokalnog lekara i mladića iz obližnjeg bara izbegnuta je tragedija. Humanosti, prisebnosti i ljudi koji su se našli na pravom mestu u pravom trenutku Srpkinji su spasili život u Leptokariji.

-Šezdesetdvogodišnjoj turistkinji iz Aranđelovca je pozlilo na plaži. Sve se odigravalo munjevito brzo, poziv za pomoć je stigao iz obližnjeg plažnog bara. Mladić koji je u njemu radio hitno je alarmirao doktora - priča Jovica Gogić, tiristički vodič iz Srbije dodajući da su minuti odlučivali o sudbini tiristkinje a da je borba za njen život trajala oko sat vremena.

- Situacija je bila veoma ozbiljna, pacijentkinja je imala srčani zastoj, usled moždanog udara koji je doživela na plaži. Brzo smo reagovali, pacijentkinja je reanimirana i data joj je adekvatna terapija. Od velike pomoći je bio i mladić koji je pritekao u pomoć - priča dr Nikos Geostatis, lekar u Leptokariji. On dodaje da je pacijentkinja svesna transportovana do bolnice u Solunu, gde će biti nastavljeno njeno dalje lečenje.

- Kada se steknu uslovi ona će biti prevezena u Srbiju. Za sada znam da je njeno zdravstveno stanje i dalje ozbiljno - priča dr Nikos koji više od deset godina zbrinjava srpske turiste na plažama u gradovima Olimpske regije u Grčkoj.

- Gotovo da ne prođe sedmica bez ozbiljnog slučaja na plažama na kojima dominiraju građani Srbije. U konkretnoj slučaju tiristkinja je bila životno ugrožena, međutim ne prođe sezona bez bar nekoliko sličnih, ozbiljnih situacija. Pomoć doktora Nikosa je dragocena, naročito u slučajevima kada turisti dolaze sa već postojećim bolestima - priča vodič Jovica.

Ovaj događaj još jednom je pokazao koliko su u nepredviđenim situacijama važni brza reakcija, stručna pomoć i putno zdravstveno osiguranje koje većina naših turista ima kada kreće na odmor u inostranstvo.

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