Predsednik Republike Srbije se osvrnuo na godine napada na njega.

Kaže da su se njegovi politički protivnici oduvek nadali da će mu se nešto dogoditi, ili da mu otkaže srce, ili nešto drugo.

"Ali shvatate i ko je odlučivao o tome. Uvek sam smetao stranom faktoru, raznim ambasadama, zato što sam vodio slobodarsku politiku, slobodne nezavisne Srbije, suverene, i nikada nisam prihvatao da neko drugi vodi ovu zemlju. Bolje od njih sam znao šta su interesi našeg naroda i države. Ja sam 2014. godine prvi put shvatio koliko je to težak posao. Mislio sam da svi vide koliko se borim i radim, činilo mi se da svako mora to da poštuje. Nekada sam stvarno radio po 15 sati dnevno. Stvarno, po 15 sati dnevno, što nije normalno. I mislio sam da to svi vide. I onda krenu tekstovi da sam namestio tender firmi na Zapadnoj Tamnavi. I onda sam shvatio da je iza toga stajao Majkl Devenport. Dobijete od službe, vidite sve, tokove novca. I onda sam se pitao zbog čega sam kriv, i shvatio sam da sam baš zato što dobro vodio zemlju kriv", rekao je predsednik.