- Svaka reč je bila izmerena. I kao što vidite izdržalo je probu vremena, u najtežim i najturbulentnijim vremenima za Evropu. Od 1945. to je najveći problem u Evropi. Mnogo savetnika i prijateljima mi je govorilo, kao i kod Briselskog sporazuma, neverovatan je bio pritisak od raznih ljudi iz Evrope i Vašingtona. Govorili su mi stalno: "Morate, inače si gotov". I to je teško izdržati, ljudi to ne razumeju, kaže predsednik.

- Na stranu što nikada ne znate koga sve imaju stvarno, a ko vam dobronamerno savetuje. Ali sam kao neko ko je izuzetno iskusan naučio da možete da se suprotstavite i više nego što to izgleda. Čini mi se da je u Tirani, kada je Gzavije Betel, bio je tada premijer Luksemburga, pokrene temu pred svima, ajde Aleksandre ti nama da objasniš šta si radio u Moskvi, o čemu se tu radi. Sve dobronamerno. I oni su valjda mislili, sede tu Makron, Šolc, Đorđa. I čini mi se da sam tada i gospođi Meloni i nekim drugima simpatičan, zato što su mislili da će dobiti izvinjenja i pravdanja. A ja sam ih pitao da li mi to ozbiljno govore i pričaju. "Vi koji ste nam uzeli 14 odsto teritorije". I govorio sam ceo istorijat, završio sam shvativši da sam napravio bezbroj protivnika. Ali sam video i osmehe kod nekih ljudi - otkrio je Vučić.