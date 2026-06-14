Predsednik se osvrnuo na izjave Tonina Picule da je veliki problem za EU naša saradnja sa Amerikom i Kinom.

Vučić je istakao da nama ništa nije problem.

"Njemu je problem. Čim on ima problema, ja znam da je Srbija na dobrom putu. Neću da govorim ružno o njemu, ja sam rekao građanima da neću da ga primim, zbog svakakvog bezobrazluka. Ali ću nešto drugo da kažem. Bio sam sada u Tivtu. Ranije bi mi uvek govorili Rusija, Rusija, Rusija... Sada usput pomenu Rusiju, sada je Kina, Kina, Kina... Ali me je zaprepastilo kada me pitaju: Kako sada i Amerika? Promenio se svet! Pitaju me: Kako ti to? A onda kažu da je problem u nama zbog Prištine, Tirane i Zagreba. A ja ih pitam kako su sada protiv njih i Vašington, i Moskva i Peking. Svet se menja, pukotine su sve veće između Evrope i SAD. Ja sam uspevao sa multivektorskom politikom. Da li ćemo moći i dalje, videćemo. Ali neće o tome odlučivati Picula, srećom po građane Srbije", istakao je on.