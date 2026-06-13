Prema tim informacijama, iranske zalihe od oko pola tone visoko obogaćenog uranijuma sada su znatno teže dostupne nego ranije, nakon što je, kako se navodi, američki predsednik Donald Tramp signalizirao mogućnost vojne akcije radi njihove zaplene.

Izvori tvrde da su ove mere dodatno zakomplikovale potencijalne pregovore između Vašingtona i Teherana o kontroli iranskog nuklearnog programa i mogućem uklanjanju ili razređivanju obogaćenog materijala.

Prema američkim i međunarodnim procenama, većina zaliha se nalazi u podzemnim objektima, uključujući kompleks u Isfahanu, dok su pojedine količine raspoređene na drugim lokacijama.

Zvaničnici upoznati sa pregovorima su naveli da su raniji planovi SAD razmatrali mogućnost zaplene nuklearnog materijala, ali da je operacija ocenjena kao visokorizična. Izvori tvrde da je Iran od tada dodatno ojačao pristupne tačke i podzemne objekte.

Stručnjaci upozoravaju da bi eventualno uklanjanje materijala zahtevalo složene tehničke operacije, uključujući specijalizovanu opremu i timove za razminiranje, što bi značajno usporilo i otežalo proces.