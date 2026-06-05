00.15 Prva

Velika iluzija

Specijalni agent FBI, Dilan je odlučan da natera iluzioniste da plate za svoja dela i zaustavi ih pre nego što izvedu najavljenu i do sada najveću pljačku. Pritom je primoran da sarađuje sa Almom, detektivkom Interpola, prema kojoj gaji ozbiljne sumnje. Iz očaja se obraća Tadeusu, poznatom razotkrivaču magije, koji tvrdi da je pljačka banke izvedena prerušavanjem i video trikovima. Jedina stvar oko koje se Dilan i Alma slažu je da „Jahači“ sigurno imaju unutrašnji kontakt i da je pronalaženje te osobe ključ za okončanje talasa „magičnih pljački“. Da li je to Tadeus?, ili Alm, ili je to zaista magija? Uloge: Džesi Ajzerberg, Vudi Harelson,, Ajla Fišer, Mark Rafalo.

18.40 RTS2

Arsa

Osamnaestogodišnja Arsa živi na ostrvu-prirodnom rezervatu. Dane provodi skupljajući otpad koji donosi more i pretvara ga u nove kreacije inspirisane očevim skulpturama. Njen svet nalazi se negde između čudovišta i potopljenih statua i udaljene ljudskosti. Kada Andrea i njegovi prijatelji uđu u njen svet, čarolija nestaje. Uloge: Uloge: Gala Zohar Martinuči, Đakopo Olmo Antinori, Đovani Kanata.

23.50 SUPERSTAR

Isijavanje

isac Džek Torens prihvata posao zimskog domara u izolovanom hotelu Overluk u planinama Kolorada, gde se useljava sa suprugom Vendi i sinom Denijem. Dok sneg zavejava puteve i porodica ostaje potpuno odsečena od sveta, mračna prošlost hotela i zli duhovi koji u njemu borave počinju da utiču na Džekovu psihu. Uloge: Džek Nikolson, Šeli Duval, Deni Lojd, Skatman Kroders.