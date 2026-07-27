Većina ljudi ljusku crnog luka baca u smeće, ne znajući da ona može biti dragocen saveznik u bašti. Ako želite da biljke negujete na prirodan način, ovaj kuhinjski otpad može poslužiti kao odlično organsko đubrivo koje poboljšava kvalitet zemljišta i doprinosi zdravijem rastu useva.

Stručnjaci za hortikulturu ističu da je ljuska crnog luka bogata mineralima poput kalijuma, fosfora i sumpora, koji imaju važnu ulogu u razvoju biljaka i njihovoj otpornosti.

Zašto je ljuska crnog luka korisna?

Minerali koje sadrži imaju višestruku korist za biljke:

Kalijum doprinosi jačanju stabljike i povećava otpornost na sušu i druge stresne uslove.

doprinosi jačanju stabljike i povećava otpornost na sušu i druge stresne uslove. Fosfor podstiče razvoj korena i cvetanje.

podstiče razvoj korena i cvetanje. Sumpor može pomoći u zaštiti biljaka od pojedinih gljivica i bakterija.

Zahvaljujući tome, ljuska crnog luka predstavlja jednostavan i prirodan način za prihranu bašte.

Dodajte je u kompost ili direktno u zemlju

Najjednostavniji način primene jeste da ljuske dodate na kompostnu gomilu. Tokom razgradnje obogatiće kompost vrednim hranljivim materijama.

Ako nemate kompost, osušene ljuske možete usitniti i plitko ukopati u zemlju oko biljaka. Njihovim postepenim razlaganjem poboljšava se struktura zemljišta, a hranljive materije se postepeno oslobađaju.

Dobra ideja je i da u bašti ukopate perforiranu posudu u koju ćete odlagati ljuske luka i drugi biljni otpad. Mikroorganizmi i kišne gliste će ih vremenom pretvoriti u prirodno đubrivo direktno u zemlji.

Koristite je kao prirodni malč

Suve ljuske mogu poslužiti i kao organski malč.

Rasporedite tanak sloj oko biljaka kako biste:

usporili isparavanje vlage iz zemljišta,

pomogli očuvanju vlažnosti,

postepeno obogatili zemlju hranljivim materijama.

Napravite tečno prirodno đubrivo

Od ljuske crnog luka možete pripremiti i jednostavnu prirodnu prihranu.

Potopite ljuske u vodu i ostavite da odstoje jedan do dva dana. Dobijenom tečnošću zalivajte biljke jednom u dve do tri nedelje kako biste im obezbedili dodatne minerale bez upotrebe veštačkih đubriva.

Kod ovih biljaka budite oprezni

Iako je veoma korisna u većini bašti, ljuska crnog luka nije pogodna za sve biljke.

Stručnjaci savetuju da je ne koristite u neposrednoj blizini:

pasulja,

graška,

jagoda,

ruža.

Kod ovih kultura može imati nepovoljan uticaj, pa je bolje koristiti druge vrste organske prihrane.