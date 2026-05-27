Film „Neprilagođeni“ (The Misfits) iz 1961. godine smatra se jednim od poslednjih velikih klasika zlatnog doba Holivuda.

Režirao ga je Džon Hjuston, dok scenario potpisuje Artur Miller, tadašnji suprug Merilin Monro. U glavnim ulogama pojavljuju se upravo Monro, Klerk Gejbl, Montgomeri Klift.

Film prati grupu usamljenih i izgubljenih ljudi u američkoj pustinji Nevade, dok pokušavaju da pronađu smisao, ljubav i pripadnost u svetu koji se ubrzano menja.

Problemi su pratili snimanje

Ipak, „Neprilagođeni“ su ostali upamćeni podjednako zbog svoje priče koliko i zbog haotične produkcije iza kamera.

Snimanje filma pratili su privatni problemi gotovo svih glavnih aktera, zbog čega danas mnogi smatraju da je upravo stvarni život glumačke ekipe filmu dao posebnu emocionalnu težinu.

Merilin je tokom snimanja imala ozbiljne probleme sa koncentracijom i pamćenjem teksta, često je kasnila na set, a njena zavisnost od tableta i alkohola postajala je sve izraženija dok se brak sa Arturom Milerom raspadao. U jednom trenutku završila je i u bolnici, što je nagovestilo tragičan kraj koji će uslediti samo godinu i po kasnije, kada je preminula od predoziranja. „Neprilagođeni“ su tako ostali poslednji film u njenoj karijeri.

Film je ujedno bio i poslednje ostvarenje Klarka Gejbla, legende filmova „Desilo se jedne noći“ i „Prohujalo sa vihorom“.

Iscrpljujuće snimanje u pustinji ostavilo je ozbiljne posledice na njegovo zdravlje, a glumac je ubrzo nakon završetka rada na filmu doživeo srčani udar i preminuo. Ipak, treba imati u vidu da je glumac mnogo pušio, pio i sam izvodio zahtevne kaskaderske scene.

Ni život Montgomerija Klifta nije bio ništa manje tragičan. Nakon teške saobraćajne nesreće od koje se nikada nije potpuno oporavio, glumac je tonuo u alkohol i lekove protiv bolova. Pet godina nakon premijere filma i on je preminuo. U međuvremenu, reditelj Džon Hjuston borio se sa zavisnošću od alkohola i kocke.

Najbolja uloga Merilin Monro

Zbog svega toga mnogi smatraju da su svi glumci bili ljudi slomljeni privatnim problemima koji su sopstvenu tugu, nesigurnost i emotivni teret uneli u kadar. Upravo zato film i danas deluje toliko autentično i emotivno snažno, uprkos povremenoj narativnoj neujednačenosti.

Posebno se izdvaja uloga koju je tumačila Merilin Monro. Ona je igrala razvedenu i ranjivu ženu koja pokušava da pronađe svoje mesto u svetu.

. Njena melanholija, nesigurnost i tuga deluju potpuno stvarno, zbog čega mnogi smatraju da je ovo najbolja i najiskrenija uloga njene karijere.

Sličan utisak ostavlja i Klark Gejbl kao ostareli kauboj Gej Lengland. U toj ulozi bio je samo bleda senka šarmantnih zavodnika koje je igrao tokom čitave karijere.

Upravo ta kombinacija stvarnog života i filmske fikcije učinila je „Neprilagođene“ jednim od najpotresnijih i najposebnijih filmova u istoriji, piše tcm.