22.05 Superstar

Maćeha

Džeki i Luk se razvode, a njihova deca Ana i Ben teško se mire sa tom činjenicom i da u očevom životu postoji nova žena, uspešna fotografkinja Izabel. Ona se trudi da se deca osećaju prijatno, ali obožava svoj posao i ne namerava da odustane od njega. Njihova majka Džeki smatra Izabelin trud uvredljivo nedovoljnim. Ne shvata da joj posao može biti važan koliko i deca. Uloge: Suzan Sarandon, Džulija Roberts.

22.00 RTS1

Sent-Egziperi

Argentina, 1930. Slobodoumni Antoan de Sent-Egziperi pilot je francuske avio-poštanske službe i leti sa legendarnim avijatičarem Anrijem Gijomom. Budućnost njihove kompanije ugrožena je efikasnijim vidovima prevoza, pa se Sent-Egziperi i njegov partner trude da nađu opasne prečice preko planina. Kada Gijom nestane u Andima, Sent-Egziperi kreće na opasno putovanje da bi ga spasao. Usput otkriva da bi kreativnost mogla biti njegovo najveće oružje. Trinaest godina posle te avanture, Sent-Egziperi je objavio jednu od najvoljenijih dečjih knjiga na svetu: „Malog princa“. Uloge: Luj Garel, Dajen Kruger, Vensan Kasel

23.00 Prva Plus

Tragovi u snegu

Kada Kori Lambert otkrije telo ubijene tinejdžerke u divljini indijanskog rezervata u Vajomingu, FBI šalje svog agenta Džejn Baner da istraži ubistvo. Budući da ona nije spremna za uslove zime u Vajomingu, moli Korija da joj pomogne u istraživanju. Uloge: Džon Berntal, Elizabet Olsen, Džeremi Rener.