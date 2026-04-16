Film "Striking Distance", iako snimljen još 1993. godine, iznenada je ponovo privukao veliku pažnju publike.

Na Netflixu film se danima nalazi na listi najgledanijih ostvarenja.

Glavnu ulogu tumači Brus Vilis, koji igra policajca Toma Hardija, a uz njega se pojavljuju i Sara Džesika Parker, Denis Farina i Tom Sajzmore. Režiju potpisuje Rovdi Herington. Priča prati iskusnog detektiva iz Pitsburga koji, nakon što iznese kontroverznu tvrdnju da je serijski ubica zapravo policajac, gubi ugled i biva sklonjen sa važnih slučajeva.

Međutim, kada se niz ubistava nastavi, a tragovi počnu da vode ka njegovoj prošlosti, on odlučuje da sam krene u potragu za ubicom. Istraga ga uvlači u opasnu mrežu laži, gde granica između pravde i lične osvete postaje sve tanja.

Film se ističe dinamičnim scenama, posebno onima koje se odvijaju na rekama i ulicama grada, kao i atmosferom tipičnom za trilere devedesetih. Iako u vreme premijere nije bio dobro prihvaćen od strane kritike, vremenom je stekao mnogo fanova.

Njegov ponovni uspeh na striming platformi pokazuje da publika i dalje ceni napete, direktne priče koje se oslanjaju na snažne likove i klasičnu akciju, piše movieweb.