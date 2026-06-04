RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija

11.55 Eko minijature

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Trag: Krf, pružena ruka za sva vremena

13.50 Jedan dan

14.35 Ovo je Balkan

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RT Vojvodina

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

18.55 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Nepobedivo srce, igrana serija

21.05 Četvrtkom u 9

22.05 Branilac, serija

23.15 Dnevnik

23.40 Kulturni dnevnik

23.55 Gospodin Kori, film

01.30 Trag

02.00 Dnevnik

02.35 Jedan dan

03.20 Branilac

04.20 Gastronomad

04.45 Nepobedivo srce , igrana serija

05.40 Verski kalendar

Najava

Branilac 22.05 RTS1

Golija, 1971. godine: Mladi Ilija, nakon smrti oca i majke, zajedno sa sestrom Jovankom preuzima brigu o imanju i mlađoj braći koju je trebalo odškolovati. Prinuđen da rano odraste, Ilija nije imao obično detinjstvo kao druga deca. Bio je zatvoren i teško je iskazivao emocije. Jednog dana upoznaje prelepu Koviljku, što će u potpunosti preokrenuti Ilijin život. Zločin je počinjen, ceh se ispostavlja pojedincu. Veljko Guberina preuzima slučaj a kroz tok istrage otvaraju se mnoga pitanja. Uloge tumače: Nenad Jezdić, Slaven Došlo, Nevena Nerandžić, Tanja Pjevac, Nedim Nezirović, Branka Petrić... i drugi.

RTS 2

06.30 Verski kalendar

06.40 Datum

06.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.50 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 TV vrtić - društvance

08.05 Ostrvo s blagom

09.10 NTC kviz

10.00 Portreti epoha

10.25 Čitanje dozvoljeno

10.55 RTS lab

11.25 Edu global

11.45 Eko minijature

11.50 Vodič kroz budućnost

12.20 Hemija za sve

12.35 Put pobednika

13.00 Kulturni centar

13.35 Veliki pisci na malim ekranima

14.00 Revolverašev bes, film

15.25 Ženski raj, serija

16.15 TV lica… kao sav normalan svet

17.50 RTS lab

17.35 Srbija na vezi

18.20 Lov i ribolov

18.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.55 Gorka osveta, serija

19.50 Olimpijski krugovi

20.20 Mali fudbal: EP, finale, prenos

21.25 Ženski raj, serija

22.20 Kažem Eom i mislim

21.45 Nebrušeni dijamant, film

00.40 Lux Aeterna, Hor RTS

01.40 Gorka osveta, serija

02.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.35 TV lica… kao sav normalan svet

03.15 Vodič kroz budućnost

03.45 Hemija za sve

03.50 Fudbal: Meksiko – Srbija, prenos prijateljske utakmie (Meksiko)

Najava

Srbija na vezi 17.35 RTS2

Film “Munje” obeležio je domaću pop kulturu početkom 21. veka, a tada tinejdžerka, Maja Mandžuka, postala je simbol jedne generacije. Iako su njenu karijeru i život odredili rani uspesi na domaćoj sceni, Maja je donela hrabru odluku, da napusti domovinu i ode u Ameriku. Diplomirala je pozorišnu, filmsku i televizijsku produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a talenat usavršavala na Institutu za pozorište i film "Li Strasberg" u Njujorku i u glumačkom studiju Bernarda Hilera u Los Anđelesu. Diplomu producenta sa beogradske filmske akademije Maja je praktično primenila u Los Anđelesu. Kroz angažman u kompaniji “Relativity media” i poziciju asistentkinje glavne producentkinje, stekla je dragoceno iskustvo na holivudskim serijama i filmovima. Međutim, posebnu emotivnu i profesionalnu vrednost za nju ima saradnja sa rođenom sestrom Mašom, uspešnom stilistkinjom i kostimografkinjom u Americi...

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou

Najava

Ekskluzivno 11.15 Pink

Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informtivni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informtivni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 MasterChef Srbija

23.15 Glam i Drama

00.15 Rat za naizmeničnu struju, igrani film

02.00 Ekskluziv

02.15 Reči i slike, igrani film

04.15 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Praktična žena 16.00 Prva

Kroz razgovore sa stručnjacima i javnim ličnostima, ali i sa običnim ljudima sa neobičnim pričama, „Praktična žena“ pruža toplinu, podršku i praktična rešenja za život.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Priče šampiona

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informtivni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informtivni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.00 Direktno sa Minjom Miletić

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informtivni program

22.15 Taksi 5, igrani film

00.00 Leteći start

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, domaća igrana serija

Najava

Taksi 5 22.15 B92

Policijski službenik, koji je prebačen u policijsku stanicu Marseja, dobio je zadatak da uhvati grupu italijanskih pljačkaša u Ferari modelima. . Uloge: Frank Gastambid, Stefan kazandžijan, Malik Bentala.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Telemaster

14.30 Kviz 1 na 1

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Dobro veče

23.00 Žena, serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

Najava

Telemaster 16.30 Happy

Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Sada i ovde; gost - Jasmina Lalošević

09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 U delirijumu, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

16.00 Vlak u snegu, igrani film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

18.40 Hype intervju - Nikola Đurđev (sport)

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Zanatlije - Grnčar

22.00 Hype intervju - Adaktar

23.00 Gazda zamka, igrani film

01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Deca su ukras sveta

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Šapa na dlanu

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

18.10 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Iz naših krajeva

20.00 Povratak kući, serija

21.00 Intervju

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

00.35 Iz naših krajeva

24 KITCHEN

12.00 Kuvaj kao Italijan

13.00 David Skoko: Mesto za mene

14.00 Rik Stajn: Kornvol

16.20 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

16.50 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvaj kao Italijan

20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom

21.00 Gurmanski voz

STAR LIFE

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 911: Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911: Nešvil

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 911: Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Uvod u anatomiju

22.55 Bračne vode

CINEMANIA

09.20 Truman, film

11.05 Ko se boji vuka još 2, igrani film

12.20 Vilijeva planeta, igrani film

13.50 Truman, film

15.35 Trambo, film

17.35 Ništa nije smešno, film

19.20 Nindža beba, igrani film

21.00 Gadna gomila, igrani film

22.55 99 domova, igrani film

00.45 Da bože da, igrani film

02.00 Majls na čelu, igrani film

03.40 2010 Mobi dik, igrani film

SUPERSTAR

06.10 Saučesnici, igrana serija

07.05 Munje opet, domaći igrani film

08.50 Maverik, igrani film

11.05 Betoven 4, igrani film

12.50 Četiri ruže, domaći igrani film

14.40 Na tajnom zadatku, igrani film

16.35 Teorija zavere, igrani film

19.00 Blizanci, igrani film

21.00 Saučesnici, igrana serija

22.00 Nindža ubica, igrani film

23.55 Beri Lindon, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Na kapiji večnosti, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

06.05 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.50 Ceca šou

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Jedne letnje noći, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.45 Scena

00.05 Dug moru, igrana serija

01.00 Balkanskom ulicom

02.20 Šou Stoperka - Goca Tržan

03.35 Metar moga sela

04.05 Dug moru, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Bizlife week

11.00 Razumno

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo

23.30 Top story evening