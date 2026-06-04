RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija
11.55 Eko minijature
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Trag: Krf, pružena ruka za sva vremena
13.50 Jedan dan
14.35 Ovo je Balkan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RT Vojvodina
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
18.55 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Nepobedivo srce, igrana serija
21.05 Četvrtkom u 9
22.05 Branilac, serija
23.15 Dnevnik
23.40 Kulturni dnevnik
23.55 Gospodin Kori, film
01.30 Trag
02.00 Dnevnik
02.35 Jedan dan
03.20 Branilac
04.20 Gastronomad
04.45 Nepobedivo srce , igrana serija
05.40 Verski kalendar
Najava
Branilac 22.05 RTS1
Golija, 1971. godine: Mladi Ilija, nakon smrti oca i majke, zajedno sa sestrom Jovankom preuzima brigu o imanju i mlađoj braći koju je trebalo odškolovati. Prinuđen da rano odraste, Ilija nije imao obično detinjstvo kao druga deca. Bio je zatvoren i teško je iskazivao emocije. Jednog dana upoznaje prelepu Koviljku, što će u potpunosti preokrenuti Ilijin život. Zločin je počinjen, ceh se ispostavlja pojedincu. Veljko Guberina preuzima slučaj a kroz tok istrage otvaraju se mnoga pitanja. Uloge tumače: Nenad Jezdić, Slaven Došlo, Nevena Nerandžić, Tanja Pjevac, Nedim Nezirović, Branka Petrić... i drugi.
RTS 2
06.30 Verski kalendar
06.40 Datum
06.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.50 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 TV vrtić - društvance
08.05 Ostrvo s blagom
09.10 NTC kviz
10.00 Portreti epoha
10.25 Čitanje dozvoljeno
10.55 RTS lab
11.25 Edu global
11.45 Eko minijature
11.50 Vodič kroz budućnost
12.20 Hemija za sve
12.35 Put pobednika
13.00 Kulturni centar
13.35 Veliki pisci na malim ekranima
14.00 Revolverašev bes, film
15.25 Ženski raj, serija
16.15 TV lica… kao sav normalan svet
17.50 RTS lab
17.35 Srbija na vezi
18.20 Lov i ribolov
18.50 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
18.55 Gorka osveta, serija
19.50 Olimpijski krugovi
20.20 Mali fudbal: EP, finale, prenos
21.25 Ženski raj, serija
22.20 Kažem Eom i mislim
21.45 Nebrušeni dijamant, film
00.40 Lux Aeterna, Hor RTS
01.40 Gorka osveta, serija
02.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.35 TV lica… kao sav normalan svet
03.15 Vodič kroz budućnost
03.45 Hemija za sve
03.50 Fudbal: Meksiko – Srbija, prenos prijateljske utakmie (Meksiko)
Najava
Srbija na vezi 17.35 RTS2
Film “Munje” obeležio je domaću pop kulturu početkom 21. veka, a tada tinejdžerka, Maja Mandžuka, postala je simbol jedne generacije. Iako su njenu karijeru i život odredili rani uspesi na domaćoj sceni, Maja je donela hrabru odluku, da napusti domovinu i ode u Ameriku. Diplomirala je pozorišnu, filmsku i televizijsku produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a talenat usavršavala na Institutu za pozorište i film "Li Strasberg" u Njujorku i u glumačkom studiju Bernarda Hilera u Los Anđelesu. Diplomu producenta sa beogradske filmske akademije Maja je praktično primenila u Los Anđelesu. Kroz angažman u kompaniji “Relativity media” i poziciju asistentkinje glavne producentkinje, stekla je dragoceno iskustvo na holivudskim serijama i filmovima. Međutim, posebnu emotivnu i profesionalnu vrednost za nju ima saradnja sa rođenom sestrom Mašom, uspešnom stilistkinjom i kostimografkinjom u Americi...
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – gledanje snimaka, rijaliti šou
Najava
Ekskluzivno 11.15 Pink
Otkrivamo pikanterije o domaćim i inostranim zvezdama, prikazujemo ekskluzivne priloge. Saznajte baš sve o poznatima - šta rade, gde izlaze, šta spremaju, gde putuju...
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informtivni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informtivni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 MasterChef Srbija
23.15 Glam i Drama
00.15 Rat za naizmeničnu struju, igrani film
02.00 Ekskluziv
02.15 Reči i slike, igrani film
04.15 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Praktična žena 16.00 Prva
Kroz razgovore sa stručnjacima i javnim ličnostima, ali i sa običnim ljudima sa neobičnim pričama, „Praktična žena“ pruža toplinu, podršku i praktična rešenja za život.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Priče šampiona
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informtivni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informtivni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.00 Direktno sa Minjom Miletić
21.00 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informtivni program
22.15 Taksi 5, igrani film
00.00 Leteći start
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, domaća igrana serija
Najava
Taksi 5 22.15 B92
Policijski službenik, koji je prebačen u policijsku stanicu Marseja, dobio je zadatak da uhvati grupu italijanskih pljačkaša u Ferari modelima. . Uloge: Frank Gastambid, Stefan kazandžijan, Malik Bentala.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžija
14.00 Telemaster
14.30 Kviz 1 na 1
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Dobro veče
23.00 Žena, serija
23.44 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
Najava
Telemaster 16.30 Happy
Informativna emisija svakodnevno obrađuje najvažnije političke i društvene vesti iz zemlje i sveta, kao i sportske i kulturne događaje.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Sada i ovde; gost - Jasmina Lalošević
09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 U delirijumu, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
16.00 Vlak u snegu, igrani film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
18.40 Hype intervju - Nikola Đurđev (sport)
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Zanatlije - Grnčar
22.00 Hype intervju - Adaktar
23.00 Gazda zamka, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Velikani
12.15 Deca su ukras sveta
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Šapa na dlanu
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
18.10 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Iz naših krajeva
20.00 Povratak kući, serija
21.00 Intervju
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
00.35 Iz naših krajeva
24 KITCHEN
12.00 Kuvaj kao Italijan
13.00 David Skoko: Mesto za mene
14.00 Rik Stajn: Kornvol
16.20 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte
16.50 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvaj kao Italijan
20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom
21.00 Gurmanski voz
STAR LIFE
06.00 Do poslednjeg čoveka
07.35 911: Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 911: Nešvil
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 911: Teksas
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Uvod u anatomiju
22.55 Bračne vode
CINEMANIA
09.20 Truman, film
11.05 Ko se boji vuka još 2, igrani film
12.20 Vilijeva planeta, igrani film
13.50 Truman, film
15.35 Trambo, film
17.35 Ništa nije smešno, film
19.20 Nindža beba, igrani film
21.00 Gadna gomila, igrani film
22.55 99 domova, igrani film
00.45 Da bože da, igrani film
02.00 Majls na čelu, igrani film
03.40 2010 Mobi dik, igrani film
SUPERSTAR
06.10 Saučesnici, igrana serija
07.05 Munje opet, domaći igrani film
08.50 Maverik, igrani film
11.05 Betoven 4, igrani film
12.50 Četiri ruže, domaći igrani film
14.40 Na tajnom zadatku, igrani film
16.35 Teorija zavere, igrani film
19.00 Blizanci, igrani film
21.00 Saučesnici, igrana serija
22.00 Nindža ubica, igrani film
23.55 Beri Lindon, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Na kapiji večnosti, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
06.05 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.50 Ceca šou
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Jedne letnje noći, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.45 Scena
00.05 Dug moru, igrana serija
01.00 Balkanskom ulicom
02.20 Šou Stoperka - Goca Tržan
03.35 Metar moga sela
04.05 Dug moru, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Bizlife week
11.00 Razumno
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Strogo poverljivo
23.30 Top story evening
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