Arena Premium 1
06.00 Njukasl - Arsenal 28.9.2025
08.00 Roma – Inter 18.10.
10.00 Mali fudbal Arenina liga šampiona: Stari Grad - revanš polufinala
12.00 FIFA Svetsko prvenstvo: Poslednji voz za Severnu Ameriku (2026) ep. 5
12.30 Fudbal Priče iz gradova: Los Anđeles
13.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija - Poljska
15.30 Fudbal Priče iz gradova: Sijetl
16.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Meksiko - Srbija
18.00 Košarka ABA liga G1: Dubai - Partizan, finale
20.00 Košarka Grčka liga G2: Panatinaikos - Olimpijakos, finale
23.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija - Poljska
Arena Premium 2
06.00 Rukomet Bundesliga: Melzungen - Fukse Berlin
10.00 Sportske Igre Mladih – Brčko
13.00 Košarka Nemačka liga: Bon - Bajern, polufinale G3
15.00 Košarka Nemačka liga: Bamberg - Alba, polufinale G3
17.00 Fudbal kvalifikacije za Svetsko prvenstvo (Ž): Italija – Srbija
19.00 Košarka Španska liga G2: Bilbao - Valensija
21.00 Košarka Španska liga G2: Joventut - Baskonija
23:00 Košarka ABA liga G1: Dubai - Partizan, finale
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 6
06.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Pregled
07.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala
08.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Boulder, žene, finale
09.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Brzina, muškarci i žene, finale
10.00 Jedrenje: SailGP, Njujork
11.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala
12.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala
14.00 Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside
14.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, polufinala
17.30 Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside
17.45 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala
18.30 Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside
19.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, polufinala
22.00 Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside
22.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 7
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