Arena Premium 1

06.00  Njukasl - Arsenal 28.9.2025

08.00  Roma – Inter 18.10.

10.00  Mali fudbal Arenina liga šampiona: Stari Grad - revanš polufinala

12.00  FIFA Svetsko prvenstvo: Poslednji voz za Severnu Ameriku (2026) ep. 5

12.30  Fudbal Priče iz gradova: Los Anđeles

13.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija - Poljska

15.30  Fudbal Priče iz gradova: Sijetl

16.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Meksiko - Srbija

18.00  Košarka ABA liga G1: Dubai - Partizan, finale

20.00  Košarka Grčka liga G2: Panatinaikos - Olimpijakos, finale

23.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Srbija - Poljska

 

Arena Premium 2

06.00  Rukomet Bundesliga: Melzungen - Fukse Berlin

10.00  Sportske Igre Mladih – Brčko

13.00  Košarka Nemačka liga: Bon - Bajern, polufinale G3

15.00  Košarka Nemačka liga: Bamberg - Alba, polufinale G3

17.00  Fudbal kvalifikacije za Svetsko prvenstvo (Ž): Italija – Srbija

19.00  Košarka Španska liga G2: Bilbao - Valensija

21.00  Košarka Španska liga G2: Joventut - Baskonija

23:00  Košarka ABA liga G1: Dubai - Partizan, finale

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 6

06.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Pregled

07.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala

08.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Boulder, žene, finale

09.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Madrid, Brzina, muškarci i žene, finale

10.00  Jedrenje: SailGP, Njujork

11.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala

12.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala

14.00  Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside

14.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, polufinala

17.30  Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside

17.45  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala

18.30  Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside

19.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, polufinala

22.00  Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside

22.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 7