RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija
11.55 Eko minijature
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Građanin
13.50 Jedan dan
14.35 Zdravstveni dnevnik
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
18.55 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Nepobedivo srce, igrana serija
21.05 Novi početak
22.20 Stigni me ako znaš
23.15 Dnevnik
23.40 Kulturni dnevnik
23.55 Čarli Vorik, film
01.15 Drugačiji vid lečenja
02.10 Dnevnik
02.45 Građanin
03.10 Oko/Oko magazin
03.40 Zdravstveni dnevnik
04.05 Jedan dan
Najava
Čarli Vorik 23.55 RTS1
Čarli Vorik i njegovi prijatelji opljačkaju banku u malom gradu. Očekujući mali plen koji će podeliti među sobom, iznenađeni su kada otkriju ogromnu količinu novca. Brzo shvatajući da novac pripada mafiji, moraju da smisle plan kako da zametu trag i izbegnu osvetu. Uloge: Volter Matau, Džo Don Bejker, Feliša Far.
RTS2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.30 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Muzej Aha
08.15 Ti si čudo
08.30 Napravljeno s ljubavlju
08.45 Kenši ne ćeli da bude slabić
09.00 Priče iz Nepričave
09.30 Mačka amajlija
09.45 Plava ptica u Portoriku
09.50 Zanimanje dete
10.00 Treniraj sa šampionom
10.30 Inkluzija – Kad granice ne postoje
10.55 Ekologizacija
11.25 Prevaspitani
11.45 Savremeni profil mladih
12.15 Hemija za sve
12.25 Dozvolite
12.55 Do detalja
13.30 Preko crte
14.00 Gospodin Kori, film
15.40 Ženski raj 9, serija
16.30 Fudbal: Meksiko – Srbija, repriza prijateljske utakmice (Meksiko)
18.10 Da nam nije
18.25 Vodič kroz budućnost
18.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.00 Staro srpsko pisano nasleđe
19.25 Naučni portal
20.05 Drugačiji vid lečenja
21.00 Ženski raj, serija
21.45 Čas anatomije
22.40 Studio znanja
23.40 Posednik, film
01.30 Ja volim 80-te
02.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.25 Eko minijature
02.30 Ekologizacija
02.55 Preko crte
03.20 Vodič kroz budućnost
03.45 Savremeni profil mladih
04.15 Čas anatomije
Najava
Studio znanja 22.40 RTS2
Živimo u svetu u kojem se pažnja meri sekundama, a sadržaj troši brže nego što stigne da se razume. U vremenu u kojem informacije ne dolaze, već nas preplavljuju. Dok se krećemo kroz taj beskonačan tok informacija, sve ređe zastajemo da ih zaista obradimo. U tom ubrzanom ritmu, postavlja se pitanje da li mi upravljamo informacijama ili one upravljaju nama, odnosno, da li smo informisaniji ili samo zatrpaniji nego ikada. "Gluplji ili opterećniji", tema je ovonedeljnog Studija znanja. Sagovornici na tu temu u prvom delu emisije su Anđelija Nešić, psiholog i Maja Vukadinović, medijski stručnjak, dok su sagovornici u drugom delu Aleksandra Krstajić, IT stručnjak, Andrej Ševo, filozof i Nikola Šoškić iz Asocijacije industrije video igrara Srbije.
PINK
05.30 Novo jutro
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou
Najava
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
PRVA
05.55 Jutro
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 MasterChef Srbija - specijal
23.15 Glam i Drama
00.15 Velika iluzija, igrani film
02.15 Na mestu zločina sa Mašanom
02.45 Rat za naizmeničnu struju, igrani film
04.30 Pogodi cenu tačno
Najava
MasterChef Srbija 22.00 Prva
Peta sezona najpopularnijeg kulinarskog šou programa kod nas "MasterChef Srbija" stigla je do velikog finala. Da li će laskavu titulu, plaketu i ček od 50.000 evra kući odneti Anđelina Žugić ili Amer Hamza saznajte večeras od 22.00 na Prvoj televiziji. Amera i Anđelinu u kuhinji dočekuju njihove porodice, a na balkonu su svi takmičari koji su prošli kroz petu sezonu. Finalisti su veoma uzbuđeni i oboma im je izuzetno drago što imaju jedno drugo za protivnika, jer poštuju i veštine i ličnost onog nasuprot sebe. Anđelina je srećna što su iz prethodnog izazova izašli potpuno izjednačeni u poenima, pa danas mogu da kuvaju praktično od nule. Finaliste u studiju dočekuju i sudije Ljubica Komlenić, Filip Ćirić i Nenad Atanasković koji ih podsećaju na dugačak put koji su prešli tokom ove sezone u kojoj je bilo i uspona i padova i suza i smeha, ali i činjenicu da su samo njih dvoje stigli do kraja, kao pobednici svojih regija: Amer Beograda, a Anđelina Severa. Od deserta, za čiju pripremu imaju dva sata i 45 minuta, zavisi ko će biti pobednik.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Vremenski policajac, igrani film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
Najava
Sanjalica 19.05 B92
Sanem se nalazi između dve vatre, jer se dva brata zaljube u nju. Ona mora da bira između Emrea koji joj je pomogao kad je bilo najteže i Džana za kojim joj srce ludi.
STB
07.00 Beograde dobro jutro
10.20 Bg proleće
11.10 Moj grad
12.30 Otvoreni Balkan
14.00 Bg 011 Dnevnik
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
17.10 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
18.25 Moja polisa
19.05 Vaše zdravlje naša briga
20.15 Neustrašive žene Srbije
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.10 Savremena oftamologija Sveti vid
23.10 Vesti
23.20 TV Šopingmanija
23.30 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
00.10 TV Šopingmanija
00.30 Biljana za vas
01.20 TV Šopingmanija
Najava
Ne (obične priče) sa Ludim Perom 23.30 STB
Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj čovek naći u običnim i neobičnim situacijama! Autor Marko Pantić.
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino, jutarnji program
10.00 Most, igrana serija
11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
11.05 Indija sa Džoanom Lamli, putopisna serija
12.00 TV Dnevnik
12.20 Vreme je za RTV
12.30 Banaćanke, igrana serija
13.00 Srpski ekran
13.30 Povratak na selo
14.00 Vesti
14.05 Vreme je za RTV
14.10 Čari ribolova
14.35 Drugačiji razgovori o prirodi
14.59 Odjavna špica
15.00 Agrodnevnik
15.25 Izbliza
15.50 Memento
15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija
16.35 Vrlo zanimljiva emisija o svemu
16.58 Vremenska prognoza
17.00 TV dnevnik
17.20 Politbiro
17.45 Tv šifonjer
18.00 Razglednice
19.00 Zbornica, igrana serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Kreni prema meni, Igrani film
21.05 Petkazanje , zabavni program
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Zelena prognoza
22.33 Art - erija
22.45 Sa druge strane
23.10 To su bili dani - TV kabare
23.59 Banaćanke, igrana serija
00.21 Knjiga je bolja
Najava
Zbornica 19.00 RTV1
Sitkom „Zbornica“ otkriće nam ono što smo kao đaci uvek želeli da saznamo – šta se dešava u „službenim prostorijama“ škole?
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Kroz vihor vremena
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, igrana serija
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, igrana serija
17.05 Uključenje u program TV Informera
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.00 Serija
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, igrana serija
23.10 Preporučujemo
Najava
Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
06.30 Saučesnici, domaća igrana serija
07.25 Četiri ruže, domaći igrani film
09.15 Teorija zavere, igrani film
11.35 Betoven 5, igrani film
13.10 Poslednji strelac, domaći igrani film
14.45 Na tajnom zadatku 2, igrani film
16.45 Tekila sanrajz, igrani film
18.45 Likvidator, igrani film
21.00 Saučesnici, domaća igrana serija
22.00 Nindža 2: Senka jecaja, igrani film
23.50 Isijavanje, igrani film
Najava
Likvidator 18.45 Superstar
Lepa naučnica Li Kulen domogla se diska s kompromitujućim podacima za mnoge vladine zvaničnike i FBI agente.
Prva Plus
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, igrana serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Moja stara gospođa, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, serija
11.50 Nije lako s muškarcima, igrani film
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, serija
15.50 Zabranjeno voće, serija
16.45 Blic uživo
18.00 Preživeti Beograd, serija
19.10 Metar moga sela
19.30 Jedne letnje noći, serija
20.25 Šeherezada
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
23.50 Scena
00.10 Biseri
UNA TV
09.20 Ljubavne veze, igrana serija
10.10 Esmeralda, igrana serija
11.05 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.10 Munje, film
14.50 Rubi, serija
15.50 Ljubavne veze, igrana serija
16.45 Popodne
18.10 Očima deteta
18.30 Una dan
19.25 Esmeralda, igrana serija
20.20 Zabranjena ljubav, serija
21.30 Holivudiranje
22.30 Brže, igrani film
00.25 Bladšot, film
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 ABS šou
09.00 Zanatlije - Grnčar
09.30 Bos il’ hadžija
10.30 Aviondžije
11.00 Gazda zamka, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
15.15 (NE)dokazani - Ivana Gligorić
16.00 Pored puta, igrani film
18.00 Bos il’ hadžija, serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije
22.00 Mahalske priče - gost: Enin Avdagić
23.00 Astronaut, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, serija
Cinemania
08.15 Trambo, film
11.35 Vilijeva planeta, film
13.05 Kućni patuljci operacija kolačići, film
14.20 Trambo, film
16.20 Maloletni delinkventi, film
17.45 Nindža beba, igrani film
19.25 Legenda o Barniju Tomsonu, film
21.00 Kolet, igrani film
22.50 Gadna gomila, igrani film
00.45 Pakleni festival, igrani film
02.20 Da bože da, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.10 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.10 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 GrađaNIN
22.00 Presek
24 kitchen
12.00 Kuvaj kao Italijan
13.00 Ukusi 2 generacije
14.00 Rik Stajn: Kornvol
15.20 Džejmi i Džimi u gastronomskom izazovu
16.20 Markus Vering
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvaj kao Italijan
20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom
21.00 Gurmanski voz: Džonatan Pang
Star Movies
01.10 Rezervni igrači, igrani film
03.25 Plenioci, film
05.15 Dobra nevolja, igrani film
06.00 Veliko čudo, igrani film
08.00 Tim snova, igrani film
13.05 Čarlijevi anđeli, igrani film
15.30 Ples malog pingvina 2, film
17.35 Osmeh Mona Lize, igrani film
20.00 Zabranjeno kraljevstvo, igrani film
22.10 Poroci Majamija, igrani film
Star Life
06.00 Do poslednjeg čoveka
07.35 911: Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Uvod u anatomiju
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 911: Teksas
20.00 911: Teksas
21.00 Džejn Ejr, film
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
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