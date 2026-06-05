RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija

11.55 Eko minijature

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Građanin

13.50 Jedan dan

14.35 Zdravstveni dnevnik

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

18.55 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Nepobedivo srce, igrana serija

21.05 Novi početak

22.20 Stigni me ako znaš

23.15 Dnevnik

23.40 Kulturni dnevnik

23.55 Čarli Vorik, film

01.15 Drugačiji vid lečenja

02.10 Dnevnik

02.45 Građanin

03.10 Oko/Oko magazin

03.40 Zdravstveni dnevnik

04.05 Jedan dan

Najava

Čarli Vorik 23.55 RTS1

Čarli Vorik i njegovi prijatelji opljačkaju banku u malom gradu. Očekujući mali plen koji će podeliti među sobom, iznenađeni su kada otkriju ogromnu količinu novca. Brzo shvatajući da novac pripada mafiji, moraju da smisle plan kako da zametu trag i izbegnu osvetu. Uloge: Volter Matau, Džo Don Bejker, Feliša Far.

RTS2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Muzej Aha

08.15 Ti si čudo

08.30 Napravljeno s ljubavlju

08.45 Kenši ne ćeli da bude slabić

09.00 Priče iz Nepričave

09.30 Mačka amajlija

09.45 Plava ptica u Portoriku

09.50 Zanimanje dete

10.00 Treniraj sa šampionom

10.30 Inkluzija – Kad granice ne postoje

10.55 Ekologizacija

11.25 Prevaspitani

11.45 Savremeni profil mladih

12.15 Hemija za sve

12.25 Dozvolite

12.55 Do detalja

13.30 Preko crte

14.00 Gospodin Kori, film

15.40 Ženski raj 9, serija

16.30 Fudbal: Meksiko – Srbija, repriza prijateljske utakmice (Meksiko)

18.10 Da nam nije

18.25 Vodič kroz budućnost

18.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.00 Staro srpsko pisano nasleđe

19.25 Naučni portal

20.05 Drugačiji vid lečenja

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Čas anatomije

22.40 Studio znanja

23.40 Posednik, film

01.30 Ja volim 80-te

02.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.25 Eko minijature

02.30 Ekologizacija

02.55 Preko crte

03.20 Vodič kroz budućnost

03.45 Savremeni profil mladih

04.15 Čas anatomije

Najava

Studio znanja 22.40 RTS2

Živimo u svetu u kojem se pažnja meri sekundama, a sadržaj troši brže nego što stigne da se razume. U vremenu u kojem informacije ne dolaze, već nas preplavljuju. Dok se krećemo kroz taj beskonačan tok informacija, sve ređe zastajemo da ih zaista obradimo. U tom ubrzanom ritmu, postavlja se pitanje da li mi upravljamo informacijama ili one upravljaju nama, odnosno, da li smo informisaniji ili samo zatrpaniji nego ikada. "Gluplji ili opterećniji", tema je ovonedeljnog Studija znanja. Sagovornici na tu temu u prvom delu emisije su Anđelija Nešić, psiholog i Maja Vukadinović, medijski stručnjak, dok su sagovornici u drugom delu Aleksandra Krstajić, IT stručnjak, Andrej Ševo, filozof i Nikola Šoškić iz Asocijacije industrije video igrara Srbije.

PINK

05.30 Novo jutro

12.00 Premijera

12.15 Ekskluzivno

12.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou

Najava

Oteta 17.45 Pink

Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.

PRVA

05.55 Jutro

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 MasterChef Srbija - specijal

23.15 Glam i Drama

00.15 Velika iluzija, igrani film

02.15 Na mestu zločina sa Mašanom

02.45 Rat za naizmeničnu struju, igrani film

04.30 Pogodi cenu tačno

Najava

MasterChef Srbija 22.00 Prva

Peta sezona najpopularnijeg kulinarskog šou programa kod nas "MasterChef Srbija" stigla je do velikog finala. Da li će laskavu titulu, plaketu i ček od 50.000 evra kući odneti Anđelina Žugić ili Amer Hamza saznajte večeras od 22.00 na Prvoj televiziji. Amera i Anđelinu u kuhinji dočekuju njihove porodice, a na balkonu su svi takmičari koji su prošli kroz petu sezonu. Finalisti su veoma uzbuđeni i oboma im je izuzetno drago što imaju jedno drugo za protivnika, jer poštuju i veštine i ličnost onog nasuprot sebe. Anđelina je srećna što su iz prethodnog izazova izašli potpuno izjednačeni u poenima, pa danas mogu da kuvaju praktično od nule. Finaliste u studiju dočekuju i sudije Ljubica Komlenić, Filip Ćirić i Nenad Atanasković koji ih podsećaju na dugačak put koji su prešli tokom ove sezone u kojoj je bilo i uspona i padova i suza i smeha, ali i činjenicu da su samo njih dvoje stigli do kraja, kao pobednici svojih regija: Amer Beograda, a Anđelina Severa. Od deserta, za čiju pripremu imaju dva sata i 45 minuta, zavisi ko će biti pobednik.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Kvar na srcu

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 Leteći start

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Vremenski policajac, igrani film

00.00 Pričam danju pevam noću

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

Najava

Sanjalica 19.05 B92

Sanem se nalazi između dve vatre, jer se dva brata zaljube u nju. Ona mora da bira između Emrea koji joj je pomogao kad je bilo najteže i Džana za kojim joj srce ludi.

STB

07.00 Beograde dobro jutro

10.20 Bg proleće

11.10 Moj grad

12.30 Otvoreni Balkan

14.00 Bg 011 Dnevnik

15.07 Srpski spomenici

15.30 Telestar

17.10 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

18.25 Moja polisa

19.05 Vaše zdravlje naša briga

20.15 Neustrašive žene Srbije

21.10 Focus radio Ritam nedelje

22.10 Savremena oftamologija Sveti vid

23.10 Vesti

23.20 TV Šopingmanija

23.30 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

00.10 TV Šopingmanija

00.30 Biljana za vas

01.20 TV Šopingmanija

Najava

Ne (obične priče) sa Ludim Perom 23.30 STB

Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj čovek naći u običnim i neobičnim situacijama! Autor Marko Pantić.

RTV1

07.00 Dobro jutro, Vojvodino, jutarnji program

10.00 Most, igrana serija

11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

11.05 Indija sa Džoanom Lamli, putopisna serija

12.00 TV Dnevnik

12.20 Vreme je za RTV

12.30 Banaćanke, igrana serija

13.00 Srpski ekran

13.30 Povratak na selo

14.00 Vesti

14.05 Vreme je za RTV

14.10 Čari ribolova

14.35 Drugačiji razgovori o prirodi

14.59 Odjavna špica

15.00 Agrodnevnik

15.25 Izbliza

15.50 Memento

15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija

16.35 Vrlo zanimljiva emisija o svemu

16.58 Vremenska prognoza

17.00 TV dnevnik

17.20 Politbiro

17.45 Tv šifonjer

18.00 Razglednice

19.00 Zbornica, igrana serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Kreni prema meni, Igrani film

21.05 Petkazanje , zabavni program

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Zelena prognoza

22.33 Art - erija

22.45 Sa druge strane

23.10 To su bili dani - TV kabare

23.59 Banaćanke, igrana serija

00.21 Knjiga je bolja

Najava

Zbornica 19.00 RTV1

Sitkom „Zbornica“ otkriće nam ono što smo kao đaci uvek želeli da saznamo – šta se dešava u „službenim prostorijama“ škole?

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Kroz vihor vremena

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, igrana serija

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, igrana serija

17.05 Uključenje u program TV Informera

19.00 Velike vesti

19.35 Makedonski ubavini

20.00 Serija

21.00 Žene iz mog sokaka

21.30 Bezbednost na prvom mestu

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, igrana serija

23.10 Preporučujemo

Najava

Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo

U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Poželi pesmu

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Žena 17.40 Happy

Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.

SUPERSTAR

06.30 Saučesnici, domaća igrana serija

07.25 Četiri ruže, domaći igrani film

09.15 Teorija zavere, igrani film

11.35 Betoven 5, igrani film

13.10 Poslednji strelac, domaći igrani film

14.45 Na tajnom zadatku 2, igrani film

16.45 Tekila sanrajz, igrani film

18.45 Likvidator, igrani film

21.00 Saučesnici, domaća igrana serija

22.00 Nindža 2: Senka jecaja, igrani film

23.50 Isijavanje, igrani film

Najava

Likvidator 18.45 Superstar

Lepa naučnica Li Kulen domogla se diska s kompromitujućim podacima za mnoge vladine zvaničnike i FBI agente.

Prva Plus

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, igrana serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Moja stara gospođa, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, serija

11.50 Nije lako s muškarcima, igrani film

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, serija

15.50 Zabranjeno voće, serija

16.45 Blic uživo

18.00 Preživeti Beograd, serija

19.10 Metar moga sela

19.30 Jedne letnje noći, serija

20.25 Šeherezada

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

23.50 Scena

00.10 Biseri

UNA TV

09.20 Ljubavne veze, igrana serija

10.10 Esmeralda, igrana serija

11.05 Zabranjena ljubav, serija

12.00 Podne

13.10 Munje, film

14.50 Rubi, serija

15.50 Ljubavne veze, igrana serija

16.45 Popodne

18.10 Očima deteta

18.30 Una dan

19.25 Esmeralda, igrana serija

20.20 Zabranjena ljubav, serija

21.30 Holivudiranje

22.30 Brže, igrani film

00.25 Bladšot, film

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 ABS šou

09.00 Zanatlije - Grnčar

09.30 Bos il’ hadžija

10.30 Aviondžije

11.00 Gazda zamka, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

15.15 (NE)dokazani - Ivana Gligorić

16.00 Pored puta, igrani film

18.00 Bos il’ hadžija, serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije

22.00 Mahalske priče - gost: Enin Avdagić

23.00 Astronaut, igrani film

01.00 Bos il’ hadžija, serija

Cinemania

08.15 Trambo, film

11.35 Vilijeva planeta, film

13.05 Kućni patuljci operacija kolačići, film

14.20 Trambo, film

16.20 Maloletni delinkventi, film

17.45 Nindža beba, igrani film

19.25 Legenda o Barniju Tomsonu, film

21.00 Kolet, igrani film

22.50 Gadna gomila, igrani film

00.45 Pakleni festival, igrani film

02.20 Da bože da, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.10 Stav dana

10.30 Signal

11.00 Dijagnoza

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.10 Portal

20.30 Prozori Balkana

21.00 GrađaNIN

22.00 Presek

24 kitchen

12.00 Kuvaj kao Italijan

13.00 Ukusi 2 generacije

14.00 Rik Stajn: Kornvol

15.20 Džejmi i Džimi u gastronomskom izazovu

16.20 Markus Vering

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvaj kao Italijan

20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom

21.00 Gurmanski voz: Džonatan Pang

Star Movies

01.10 Rezervni igrači, igrani film

03.25 Plenioci, film

05.15 Dobra nevolja, igrani film

06.00 Veliko čudo, igrani film

08.00 Tim snova, igrani film

13.05 Čarlijevi anđeli, igrani film

15.30 Ples malog pingvina 2, film

17.35 Osmeh Mona Lize, igrani film

20.00 Zabranjeno kraljevstvo, igrani film

22.10 Poroci Majamija, igrani film

Star Life

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 911: Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Uvod u anatomiju

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 911: Teksas

20.00 911: Teksas

21.00 Džejn Ejr, film

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode