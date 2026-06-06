RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Obećaj da ćeš čuvati tajnu, ebu program za decu

11.15 Klesar Svit, ebu program za decu

11.35 Portreti epoha

12.00 Dnevnik

12.30 Svet.Uživo

13.35 Rodoslavci

14.05 Vesti

14.15 Novi početak,r.

15.25 TV lica… kao sav normalan svet

16.15 Otmica, igrana serija

17.05 Nemirni, film

18.20 Kvadratura kruga

18.55 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Otmica, igrana serija

20.55 Superpotera, kviz

21.50 Privatni život, film

23.45 Vesti

00.00 Beži zeko beži, film

01.35 Kvadratura kruga

02.00 Dnevnik

02.30 Šarenica

04.15 TV lica… kao sav normalan svet

Najava

Privatni život 21.50 RTS1

Dr Lilijan Štajner, američka psihoanalitičarka u Parizu, potresla se kada saznala da je njena pacijentkinja Pola oduzela sebi život. Ili ipak nije? Uloge: Džodi Foster, Danijel Otej, Viržini Efira.

RTS2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica

08.00 Muzej Aha

08.15 Ti si čudo

08.30 Porodica u divljini

08.55 Na slovo na slovo

09.25 Pustolov (2007)

09.55 Dobro je, dobro je znati:..

10.30 Arhiv.doc

11.30 Magazin Srbija na vezi

12.10 Dozvolite…

12.40 Nas 10%

13.15 Studio znanja

14.10 Eko perspektive

15.20 Velika iluzija

16.10 Sjaj u očima, film

17.55 Basket 3x3: World cup, Srbija - …, prenos

18.40 Žene u sportu

19.10 Bure baruta, film

21.05 90 godina Narodnog orkestra RTS, koncert u MTS dvorani

22.00 Na nišanu, serija

22.45 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Moja ti“

00.00 Vlado Kalember i Srebrna krila

01.05 Studio znanja

01.50 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Moja ti“

03.00 Basket 3x3: World cup, Srbija - …

03.35 Eko perspektive

Najava

TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Moja ti“ 22.45 RTS2

Pozorišni komad „Moja ti“ se bavi problemom starosne, ideološke i seksualne, te rodne diskriminacije.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove zvezde, muzički program

00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik

06.25 Ekskluziv

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić

14.30 Galileo

15.15 Radna akcija sa Tamarom

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti, informativni program

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Zvezde Granda, muzički program

01.15 Ekskluziv

01.45 Glam i Drama

02.30 Pobednik

03.00 Eksploziv

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Žikina Šarenica 12.00 Prva

Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija su na programu svake subote. Ovaj serijal spaja generacije, čuva tradiciju, ali i otvara vrata novim idejama i talentima.

B92

06.00 Štoperica, kviz

06.30 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Crni Gruja, igrana serija

20.00 Obračun u kazino kabareu, igrani film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Kuhinja, serija

Najava

Prva klasa 13.00 B92

Od Njegoša do Porto Montenegra, od istorije do savremenog identiteta Crne Gore. U novoj epizodi emisije Prva klasa gost je Vladislav Dajković. U ekskluzivnom razgovoru snimljenom u Porto Montenegru, mestu gde je kao mladić radio u luksuznom hotelu Regent, a gde danas daje intervju za nacionalnu televiziju Srbije, razgovaramo o Crnoj Gori nekad i sad, o Njegošu, tradiciji, mladima, radu, porodici i budućnosti regiona. Šta bi danas Njegoš rekao o Crnoj Gori? Da li je luksuz promenio ovu zemlju ili je samo svetu pokazao njenu lepotu? Zašto Dajković smatra da je njegova supruga Dragana njegova prava „prva klasa“ i zbog čega porodicu vidi kao najveći životni uspeh? Ovo nije razgovor o politici. Ovo je priča o identitetu, radu, vrednostima i putu od prvog posla do javnog života.

STB

07.07 Inovacija za početnike

07.35 Nepoznate priče prirode

09.05 Pravi jutarnji program

13.07 Zdravlje i vi

14.10 Biljana za vas

15.40 TV Šopingmanija

16.10 Profil

17.10 TV Šopingmanija

17.25 Subotom u 5

18.40 TV Šopingmanija

20.10 Srpski spomenici

20.35 Čuvajmo svoje

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.00 Vesti

22.10 TV Šopingmanija

22.25 Subotom u 5

23.50 TV Šopingmanija

00.00 Vesti

00.25 Noćni progam

Najava

Profil 16.10 STB

U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.

RTV1

07.30 As nad asovima

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

10.30 Priče od kojih se raste

11.00 Signali

12.05 Akademac

12.30 Srcem kroz Srbiju

13.15 Koncert kod RTV sata

13.45 Moja priča

14.15 Petkazanje

15.10 Dodati život godinama

15.20 Neprijateljska teritorija, film

17.00 TV dnevnik

17.30 Tri note

18.00 Čari ribolova

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 Niotkuda, film

21.46 Tv šifonjer

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.20 Grad bez pravila, igrana serija

00.01 Moja priča

Najava

Niotkuda 20.05 RTV1

Niotkuda, Katjin život se raspadne kad izgubi muža Nurija i malog sina Rokoa u bombaškom napadu. Prijatelji i porodica joj pružaju neophodnu podršku...

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

16.00 Velike vesti

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

20.30 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Po vašem izboru

Najava

Vrata do vrata 18.00 Pančevo

U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

09.00 Novi život

10.00 Radio Happy

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Žena, igrana serija

18.23 Crvene ruže, serija

19.05 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.25 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Aktuelnosti

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

08.25 Saučesnici, domaća igrana serija

09.20 Saučesnici, domaća igrana serija

10.15 Saučesnici, domaća igrana serija

11.10 Saučesnici, domaća igrana serija

12.05 Blizanci, igrani film

13.55 Trkač, igrani film

15.40 Kolateralna šteta, igrani film

17.40 Likvidator, igrani film

19.55 Sumpor, domaća igrana serija

21.00 Sumpor, domaća igrana serija

22.05 Brisač preporod, igrani film

00.00 Bojevi metak, igrani film

Najava

Bojevi metak 00.00 Superstar

U kampu za obuku američkih vojnika priprema se nova grupa za odlazak u Vijetnamski rat. Za njihovu pripremu zadužen je bezdušni narednik Hartman.

Prva Plus

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Hotel, serija

10.40 Andrija i Anđelka, igrana serija

11.40 Popadija, igrana serija

16.15 Hotel, igrana serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Izdajnik po našem ukusu, igrani film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Jesen samuraja, igrani film

12.45 Mali Budo, film

14.40 Na terapiji

15.40 Scena

16.00 Šou Stoperka - Goca Tržan

17.30 Vesti

17.45 Metar moga sela

18.20 Kad lišće pada, igrana serija

23.00 Šešir profesora Koste Vujića, igrani film

01.00 Balkanskom ulicom

02.20 Ceca šou

UNA TV

08.05 Most, film

10.00 Valter brani Sarajevo, film

12.25 Ekipa, serija

13.05 Amelija, film

15.05 SportUna

16.10 Dođi na trojku: Milica Dabović

16.40 Mućke, serija

17.20 Jedno pitanje

18.30 Una dan

19.00 To je život: Igor Petronijević

19.45 Specijalno vaspitanje, film

21.55 Loši momci, igrani film

00.10 Pritajeno zlo, igrani film

01.55 Blejd raner 2049, igrani film

HYPE TV

07.00 Tech Lifestyle

07.30 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.10 ABS šou

11.00 Pored puta, igrani film

13.00 Hype zvezde

15.00 Sada i ovde; gost - Nemanja Sonero

17.00 Dorotej, igrani film

19.00 Alapače, igrana serija

19.30 Alapače, igrana serija

20.00 Hype zvezde

22.30 Pretres, gost - Nada Macura

01.00 Aviondžije, igrana serija

Cinemania

09.50 Legenda o Barniju Tomsonu, film

12.05 Kućni patuljci operacija Kolačići, film

13.20 Klub avanturista, film

14.45 Maloletni delinkventi, film

16.10 Prestupna sezona, film

17.50 Legenda o Barniju Tomsonu, film

19.25 Odrasli početnici, film

21.00 Smrt čoveka na Balkanu, film

22.20 Kolet, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.30 Stav dana

14.10 Perspektiva

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.10 Kadrovi vremena

17.30 Stav regiona Podgorica

19.00 Stav nedelje

19.30 Stav dana

20.00 Presek plus

21.00 Puls planete

22.00 Sinteza

23.00 Top story

24 kitchen

12.00 Džejmijeve povoljne gozbe

13.00 Tur de Fred: Severna Irska

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

15.00 Džejmi Oliver: Autom kroz Ameriku

16.00 U kuhinji sa Primožem

17.00 Na Šerifin način

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Adam i Po: Malezija u Australiji

Star Movies

00.50 Čistač, film

02.50 Mračna kula, igrani film

04.25 Na đavoljem putu, igrani film

06.00 Crni vitez, film

07.25 Ples malog pingvina, film

09.45 Džuno, film

11.50 Maska, film

14.00 Zakon privlačnosti, igrani film

15.55 Lego film, film

18.00 Nensi Dru, film

20.00 U njenim cipelama, igrani film

22.50 Društvena mreža, igrani film

Star Life

09.25 911

12.05 Moja stara gospođa, film

13.45 Ti i ja

14.20 8 jednostavnih pravila

15.45 8 jednostavnih pravila

16.10 8 jednostavnih pravila

16.35 8 jednostavnih pravila

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

19.00 Očajne domaćice

20.00 Začin za brak, igrani film

22.10 911