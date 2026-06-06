RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Obećaj da ćeš čuvati tajnu, ebu program za decu
11.15 Klesar Svit, ebu program za decu
11.35 Portreti epoha
12.00 Dnevnik
12.30 Svet.Uživo
13.35 Rodoslavci
14.05 Vesti
14.15 Novi početak,r.
15.25 TV lica… kao sav normalan svet
16.15 Otmica, igrana serija
17.05 Nemirni, film
18.20 Kvadratura kruga
18.55 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Otmica, igrana serija
20.55 Superpotera, kviz
21.50 Privatni život, film
23.45 Vesti
00.00 Beži zeko beži, film
01.35 Kvadratura kruga
02.00 Dnevnik
02.30 Šarenica
04.15 TV lica… kao sav normalan svet
Najava
Privatni život 21.50 RTS1
Dr Lilijan Štajner, američka psihoanalitičarka u Parizu, potresla se kada saznala da je njena pacijentkinja Pola oduzela sebi život. Ili ipak nije? Uloge: Džodi Foster, Danijel Otej, Viržini Efira.
RTS2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.30 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica
08.00 Muzej Aha
08.15 Ti si čudo
08.30 Porodica u divljini
08.55 Na slovo na slovo
09.25 Pustolov (2007)
09.55 Dobro je, dobro je znati:..
10.30 Arhiv.doc
11.30 Magazin Srbija na vezi
12.10 Dozvolite…
12.40 Nas 10%
13.15 Studio znanja
14.10 Eko perspektive
15.20 Velika iluzija
16.10 Sjaj u očima, film
17.55 Basket 3x3: World cup, Srbija - …, prenos
18.40 Žene u sportu
19.10 Bure baruta, film
21.05 90 godina Narodnog orkestra RTS, koncert u MTS dvorani
22.00 Na nišanu, serija
22.45 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Moja ti“
00.00 Vlado Kalember i Srebrna krila
01.05 Studio znanja
01.50 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Moja ti“
03.00 Basket 3x3: World cup, Srbija - …
03.35 Eko perspektive
Najava
TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Moja ti“ 22.45 RTS2
Pozorišni komad „Moja ti“ se bavi problemom starosne, ideološke i seksualne, te rodne diskriminacije.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove zvezde, muzički program
00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik
06.25 Ekskluziv
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj Živorad Nikolić
14.30 Galileo
15.15 Radna akcija sa Tamarom
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informativni program
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Zvezde Granda, muzički program
01.15 Ekskluziv
01.45 Glam i Drama
02.30 Pobednik
03.00 Eksploziv
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Žikina Šarenica 12.00 Prva
Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija su na programu svake subote. Ovaj serijal spaja generacije, čuva tradiciju, ali i otvara vrata novim idejama i talentima.
B92
06.00 Štoperica, kviz
06.30 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Crni Gruja, igrana serija
20.00 Obračun u kazino kabareu, igrani film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Kuhinja, serija
Najava
Prva klasa 13.00 B92
Od Njegoša do Porto Montenegra, od istorije do savremenog identiteta Crne Gore. U novoj epizodi emisije Prva klasa gost je Vladislav Dajković. U ekskluzivnom razgovoru snimljenom u Porto Montenegru, mestu gde je kao mladić radio u luksuznom hotelu Regent, a gde danas daje intervju za nacionalnu televiziju Srbije, razgovaramo o Crnoj Gori nekad i sad, o Njegošu, tradiciji, mladima, radu, porodici i budućnosti regiona. Šta bi danas Njegoš rekao o Crnoj Gori? Da li je luksuz promenio ovu zemlju ili je samo svetu pokazao njenu lepotu? Zašto Dajković smatra da je njegova supruga Dragana njegova prava „prva klasa“ i zbog čega porodicu vidi kao najveći životni uspeh? Ovo nije razgovor o politici. Ovo je priča o identitetu, radu, vrednostima i putu od prvog posla do javnog života.
STB
07.07 Inovacija za početnike
07.35 Nepoznate priče prirode
09.05 Pravi jutarnji program
13.07 Zdravlje i vi
14.10 Biljana za vas
15.40 TV Šopingmanija
16.10 Profil
17.10 TV Šopingmanija
17.25 Subotom u 5
18.40 TV Šopingmanija
20.10 Srpski spomenici
20.35 Čuvajmo svoje
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.00 Vesti
22.10 TV Šopingmanija
22.25 Subotom u 5
23.50 TV Šopingmanija
00.00 Vesti
00.25 Noćni progam
Najava
Profil 16.10 STB
U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.
RTV1
07.30 As nad asovima
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
10.30 Priče od kojih se raste
11.00 Signali
12.05 Akademac
12.30 Srcem kroz Srbiju
13.15 Koncert kod RTV sata
13.45 Moja priča
14.15 Petkazanje
15.10 Dodati život godinama
15.20 Neprijateljska teritorija, film
17.00 TV dnevnik
17.30 Tri note
18.00 Čari ribolova
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 Niotkuda, film
21.46 Tv šifonjer
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.20 Grad bez pravila, igrana serija
00.01 Moja priča
Najava
Niotkuda 20.05 RTV1
Niotkuda, Katjin život se raspadne kad izgubi muža Nurija i malog sina Rokoa u bombaškom napadu. Prijatelji i porodica joj pružaju neophodnu podršku...
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
16.00 Velike vesti
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
20.30 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Po vašem izboru
Najava
Vrata do vrata 18.00 Pančevo
U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
09.00 Novi život
10.00 Radio Happy
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Žena, igrana serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.05 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.25 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Aktuelnosti
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
08.25 Saučesnici, domaća igrana serija
09.20 Saučesnici, domaća igrana serija
10.15 Saučesnici, domaća igrana serija
11.10 Saučesnici, domaća igrana serija
12.05 Blizanci, igrani film
13.55 Trkač, igrani film
15.40 Kolateralna šteta, igrani film
17.40 Likvidator, igrani film
19.55 Sumpor, domaća igrana serija
21.00 Sumpor, domaća igrana serija
22.05 Brisač preporod, igrani film
00.00 Bojevi metak, igrani film
Najava
Bojevi metak 00.00 Superstar
U kampu za obuku američkih vojnika priprema se nova grupa za odlazak u Vijetnamski rat. Za njihovu pripremu zadužen je bezdušni narednik Hartman.
Prva Plus
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Hotel, serija
10.40 Andrija i Anđelka, igrana serija
11.40 Popadija, igrana serija
16.15 Hotel, igrana serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Izdajnik po našem ukusu, igrani film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Jesen samuraja, igrani film
12.45 Mali Budo, film
14.40 Na terapiji
15.40 Scena
16.00 Šou Stoperka - Goca Tržan
17.30 Vesti
17.45 Metar moga sela
18.20 Kad lišće pada, igrana serija
23.00 Šešir profesora Koste Vujića, igrani film
01.00 Balkanskom ulicom
02.20 Ceca šou
UNA TV
08.05 Most, film
10.00 Valter brani Sarajevo, film
12.25 Ekipa, serija
13.05 Amelija, film
15.05 SportUna
16.10 Dođi na trojku: Milica Dabović
16.40 Mućke, serija
17.20 Jedno pitanje
18.30 Una dan
19.00 To je život: Igor Petronijević
19.45 Specijalno vaspitanje, film
21.55 Loši momci, igrani film
00.10 Pritajeno zlo, igrani film
01.55 Blejd raner 2049, igrani film
HYPE TV
07.00 Tech Lifestyle
07.30 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.10 ABS šou
11.00 Pored puta, igrani film
13.00 Hype zvezde
15.00 Sada i ovde; gost - Nemanja Sonero
17.00 Dorotej, igrani film
19.00 Alapače, igrana serija
19.30 Alapače, igrana serija
20.00 Hype zvezde
22.30 Pretres, gost - Nada Macura
01.00 Aviondžije, igrana serija
Cinemania
09.50 Legenda o Barniju Tomsonu, film
12.05 Kućni patuljci operacija Kolačići, film
13.20 Klub avanturista, film
14.45 Maloletni delinkventi, film
16.10 Prestupna sezona, film
17.50 Legenda o Barniju Tomsonu, film
19.25 Odrasli početnici, film
21.00 Smrt čoveka na Balkanu, film
22.20 Kolet, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav regiona Podgorica
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
22.00 Sinteza
23.00 Top story
24 kitchen
12.00 Džejmijeve povoljne gozbe
13.00 Tur de Fred: Severna Irska
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
15.00 Džejmi Oliver: Autom kroz Ameriku
16.00 U kuhinji sa Primožem
17.00 Na Šerifin način
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Adam i Po: Malezija u Australiji
Star Movies
00.50 Čistač, film
02.50 Mračna kula, igrani film
04.25 Na đavoljem putu, igrani film
06.00 Crni vitez, film
07.25 Ples malog pingvina, film
09.45 Džuno, film
11.50 Maska, film
14.00 Zakon privlačnosti, igrani film
15.55 Lego film, film
18.00 Nensi Dru, film
20.00 U njenim cipelama, igrani film
22.50 Društvena mreža, igrani film
Star Life
09.25 911
12.05 Moja stara gospođa, film
13.45 Ti i ja
14.20 8 jednostavnih pravila
15.45 8 jednostavnih pravila
16.10 8 jednostavnih pravila
16.35 8 jednostavnih pravila
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 Začin za brak, igrani film
22.10 911
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