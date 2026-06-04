Arena Premium 1

08.00  Inter - Kremonese 4.10.

10.00  Mali fudbal Arenina liga šampiona:  Stari Grad – polufinala

12.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Poslednji voz za Severnu Ameriku (2026)

12.30  Mladost - Crvena zvezda 15.8.

14.30  Finale Košarka KLS

16.15  Finale G1 Košarka Grčka liga

18.30  Arena Studio

19.30  Košarka ABA LIGA G1, finale

21.30  Arena Studio

22.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Meksiko - Srbija

01.00  Odbojka Liga Nacija: Brazil - Dominikanska Republika

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka Grčka liga G1: Olimpijakos - Panatinaikos, finale

13.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina - Tajland

15.30  Rukomet Bundesliga: Magdeburg - Gumersbah

18.30  Košarka G2 VTB LIGA: CSKA - UNICS, finale

21.10  Fudbal Prijateljske utakmice: Francuska - Obala Slonovače

23.10  Fudbal Engleska liga, pregled sezone

 

Eurosport 1

04.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 5

07.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 21

08.00  Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur

08.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala

10.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala

11.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala

12.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Dubl, Mešovito, Finale

14.30  Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside

15.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala

17.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala

19.00  Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside

19.15  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 6

21.00  Jedrenje: SailGP, Njujork

22.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala

23.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala