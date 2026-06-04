Arena Premium 1
08.00 Inter - Kremonese 4.10.
10.00 Mali fudbal Arenina liga šampiona: Stari Grad – polufinala
12.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Poslednji voz za Severnu Ameriku (2026)
12.30 Mladost - Crvena zvezda 15.8.
14.30 Finale Košarka KLS
16.15 Finale G1 Košarka Grčka liga
18.30 Arena Studio
19.30 Košarka ABA LIGA G1, finale
21.30 Arena Studio
22.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Meksiko - Srbija
01.00 Odbojka Liga Nacija: Brazil - Dominikanska Republika
Arena Premium 2
06.00 Košarka Grčka liga G1: Olimpijakos - Panatinaikos, finale
13.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina - Tajland
15.30 Rukomet Bundesliga: Magdeburg - Gumersbah
18.30 Košarka G2 VTB LIGA: CSKA - UNICS, finale
21.10 Fudbal Prijateljske utakmice: Francuska - Obala Slonovače
23.10 Fudbal Engleska liga, pregled sezone
Eurosport 1
04.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 5
07.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Etapa 21
08.00 Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur
08.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, četvrtfinala
10.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala
11.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, četvrtfinala
12.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Dubl, Mešovito, Finale
14.30 Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside
15.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala
17.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala
19.00 Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside
19.15 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 6
21.00 Jedrenje: SailGP, Njujork
22.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala
23.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala
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