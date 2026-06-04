22.15 B92

Taksi 5

Peti nastavak najpoznatije francuske akcione komedije koju je pre gotovo 20 godina režirao Luk Beson. Policijski službenik, koji je prebačen u policijsku stanicu Marseja, dobio je zadatak da uhvati grupu italijanskih pljačkaša u Ferari modelima. Jurnjava po uskim ulicama ali i po autoputu neće nedostajati jer kao i do sada, i u ovom nastavku jednu od glavnih uloga ima legendarni beli Pežo 407. Uloge: Frank Gastambid, Stefan kazandžijan, Malik Bentala.

00.15 Prva

Rat za naizmeničnu struju

Holivudski spektakl o Nikoli Tesli u kojem glavne uloge tumače za Oskara nominovani Benedikt Kamberbač i Majkl Šenon. Okosnica filma je bespoštedno nadmetanje Edisona i Džordža Vestinghausa oko toga čiji će električni sistem opskrbljivati strujom moderni svet. Priča prati Tomasa Edisona koji se drži svoje jednosmerne struje i nju pokušava da uvede na Menhetn, uprkos očitim nedostacima. Međutim, plan mu ne ide glatko jer tu u priču dolazi Nikola Tesla sa svojom naizmeničnom strujom, a njega finansijski podržava bogataš i biznismen Vestinghaus. Uloge: Benedikt Kamberbač, Majkl Šenon, Nikolas Hoult.

21.50 RTS2

Nebrušeni dijamant

Lijan, devetnaestogodišnja devojka, živi sa majkom i mlađom sestrom u siromašnom kvartu u Frejusu, pažljivo vodeći računa o svom izgledu. Sa željom da bude primećena, veruje da će joj rijaliti omogućiti da bude voljena. Puna nade, prijavljuje se na audiciju za devetu sezonu emisije „Ostrvo čuda“... Uloge: Malu Kebizi, Idir Mazugli, Andrea Beskond.