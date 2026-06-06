Arena Premium 1

10.00  Mali fudbal Arenino Svetsko prvenstvo

12.00  Arena Izazov

12.30  Košarka NBA G2: Oklahoma / San Antonio - Njujork niksi, finale

15.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Belgija - Tunis

17.00  Fudbal Priče iz gradova: Boston

17.30  Košarka Studio ABA liga

18.00  Košarka ABA liga G2: Dubai - Partizan, finale

22.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Bolivija – Škotska

00.00  Fudbal prijateljska: Brazil – Egipat

02.00  Fudbal Prijateljska: Argentina – Honduras

 

Arena Premium 2

11.00  košarka plej of

13.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina - Srbija

16.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Brazil - Bugarska

18.00  Košarka Španska liga G3: Real Madrid – Tenerife

20.00  Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta, epizoda 1

20.30  Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta, epizoda 2

21.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Engleska - Novi Zeland

00.00  Košarka ABA liga G2, finale

02.00  Hokej NHL G3: Las Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes, Finale

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 7

06.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci, finale

07.00  Brdski biciklizam: Svetski kup, Loudenvielle, Enduro, Pregled

07.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Pregled

08.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci, finale

09.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, polufinala

11.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos

13.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala

14.30  Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside

15.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, finale

17.30  Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside

18.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, polufinala

19.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 8

20.30  Konjički sport: Svetski tur šampiona, Kan, Skakanje

23.00  Triatlon: PTO Tour, San Francisko