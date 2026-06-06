Arena Premium 1
10.00 Mali fudbal Arenino Svetsko prvenstvo
12.00 Arena Izazov
12.30 Košarka NBA G2: Oklahoma / San Antonio - Njujork niksi, finale
15.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Belgija - Tunis
17.00 Fudbal Priče iz gradova: Boston
17.30 Košarka Studio ABA liga
18.00 Košarka ABA liga G2: Dubai - Partizan, finale
22.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Bolivija – Škotska
00.00 Fudbal prijateljska: Brazil – Egipat
02.00 Fudbal Prijateljska: Argentina – Honduras
Arena Premium 2
11.00 košarka plej of
13.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina - Srbija
16.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Brazil - Bugarska
18.00 Košarka Španska liga G3: Real Madrid – Tenerife
20.00 Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta, epizoda 1
20.30 Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta, epizoda 2
21.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Engleska - Novi Zeland
00.00 Košarka ABA liga G2, finale
02.00 Hokej NHL G3: Las Vegas Golden Knights - Carolina Hurricanes, Finale
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 7
06.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci, finale
07.00 Brdski biciklizam: Svetski kup, Loudenvielle, Enduro, Pregled
07.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, muškarci, Pregled
08.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci, finale
09.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, polufinala
11.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos
13.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, polufinala
14.30 Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside
15.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, finale
17.30 Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside
18.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, polufinala
19.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 8
20.30 Konjički sport: Svetski tur šampiona, Kan, Skakanje
23.00 Triatlon: PTO Tour, San Francisko
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