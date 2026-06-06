16.10 RTS2

Sjaj u očima

Srbin Labud je mladi student, koji je usled sukoba u regionu bio prisiljen da sa ostalim izbeglicama napusti Krajinu. Odrastao je sa devojkom Vidom, koju pokušava da pronađe, ali u međuvremenu u njegov život ulazi druga. Sa Romanom, devojkom s druge strane, koju su neprilike, takođe, naterale da napusti rodno mesto, započinje vezu u teškim životnim uslovima. Ometaju ih duhovi iz prošlosti, koji ih konstantno posećuju nastojeći da im ukažu na nepremostive razlike i tako ih razdvoje. Uloge: Senad Alihodžić, Jelena Đokić, Ivana Bolanča.

21.50 RTS1

Privatan život

Dr Lilijan Štajner, američka psihoanalitičarka u Parizu, potresla se kada saznala da je njena pacijentkinja Pola oduzela sebi život. Ili ipak nije? Posete Polinog besnog udovca Simona i ćutljive kćerke Valeri, kao i činjenica da su dosijei ukradeni iz Lilijanine kancelarije, navode na sumnju da je Pola možda bila žrtva zločina. Uz pomoć svog bivšeg muža Gabrijela, Lilijan se upušta u istragu. To donosi više pitanja nego odgovora, sve dok je seansa kod hipnoterapeuta ne navede da se zapita da li je njen odnos sa Polom započet još u nekom prethodnom životu... Uloge: Džodi Foster, Danijel Otej, Viržini Efira.

20.00 B92

Obračun u kazino kabareu

Rile i Gile su ortaci u detektivskoj agenciji, čiji je san da odu u Čikago. Posto su tek započeli biznis i nemaju posla, odlučuju da se preruše i opljačkaju gazda Buzdu, kako bi ih on angažovao da pronadju lopove. Ipak pljačkaše, opljačka misteriozni gospodin! Oni zaista kreću u potragu za njim i stižu u kazino kabare. Uloge: Dragomir Bojanić Gidra, Dragan Nikolić, Neda Arnerić, Olivera Marković.