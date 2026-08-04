Na današnji dan pre 31 godinu počela zloglasna akcija "Oluja". Vojna akcija "Oluja" počela je napadom na RSK u zoru 4. avgusta 1995. i trajala do 7. avgusta, a operacije su zatim nastavljene i tokom septembra, na prostoru BiH, odnosno Republike Srpske. Tokom akcije 1995. godine proterano više od 220.000 Srba, dok je više od 1900 ljudi stradalo.

Kolike su razmere monstruoznog zločina koji je Hrvatska počinila 1995. godine tokom vojne akcije "Oluja", najbolje svedoči jedan snimak.

U njemu se pojavljuje i Srbin koji je u mučkom granatiranju kolone izbeglica na putu iz Srpske Krajine izgubio ono najvrednije - majku, rođenog brata i brata od ujaka, a umalo i dvoje maloletne dece,

Malo ko može da ostane ravnodušan na ove prizore - razaranje, uništavanje, ubistva, iživljavanje nad nedužnima.

Rekao je da je krenuo da upali traktor kada je video avione da nadleću.

- Nisam ni video koji je. Naleteo je iz pravca Zagreba, preleteo je preko nas i u povratku je pustio granatu. Ubio mi je rođenog brata na mestu, mamu, brata od ujaka... Moja deca, mali ima samo deset godina, geleri su im se zarili po nogama. Na svu sreću oni su živi - pričao je Dušan u suzama.

Ovaj snimak je tako isečen i plasiran da bi mnogi pomislili da su i deca stradala, ali na sreću preživela su teško ranjavanje.

"Oluja" je zločin koji se nikada ne sme zaboraviti - ubijeno je više od 2.000 Srba, a 250.000 njih naterano na bekstvo. Oni koji to negiraju, u tome i učestvuju.