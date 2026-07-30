Tokom letnjih vrućina klima uređaji postaju neizostavni u domovima i kancelarijama. Međutim, nepravilno korišćenje može da smanji njihovu efikasnost, poveća potrošnju električne energije, ali i izazove ozbiljne kvarove ili bezbednosne probleme.

Stručnjaci upozoravaju da su pravilno postavljanje, bezbedno priključivanje na električnu mrežu i redovno održavanje ključni za dug i efikasan rad klima uređaja. Posebno kod prenosivih modela, nekoliko naizgled bezazlenih grešaka može značajno da umanji njihov učinak.

Ne uključujte klimu odmah nakon transporta

Jedna od najčešćih grešaka jeste uključivanje prenosivog klima uređaja odmah nakon što ga donesete kući ili premestite na drugo mesto.

Ako je uređaj tokom transporta bio položen, potrebno je sačekati nekoliko sati pre uključivanja. Tokom transporta ulje i rashladna tečnost mogu da promene položaj unutar uređaja, a prerano pokretanje može da izazove nepravilnosti u radu, pa čak i oštećenje kompresora.

Izaberite uređaj odgovarajuće snage

Klima uređaj koji nema dovoljno snage za veličinu prostorije neće moći efikasno da rashladi prostor.

U tom slučaju uređaj će neprekidno raditi pod velikim opterećenjem, trošiće više električne energije, a željena temperatura često neće biti postignuta. Zato je važno da kapacitet klime odgovara kvadraturi prostorije koju treba da hladi.

Izbegavajte produžne kablove

Prenosivi klima uređaji imaju veliku potrošnju električne energije, zbog čega stručnjaci savetuju da ih ne priključujete preko razvodnika, jeftinih produžnih kablova ili kablovskih koturova.

Takvi priključci mogu da se preopterete i zagreju, što u najgorem slučaju može predstavljati rizik od požara. Najbezbednije je da klima bude direktno priključena u zidnu utičnicu.

Obezbedite dovoljno prostora oko uređaja

Da bi klima pravilno radila, oko nje mora postojati dovoljno prostora za nesmetan protok vazduha.

Ako su ventilacioni otvori zaklonjeni nameštajem, zavesama ili drugim predmetima, uređaj može da se pregreje, dok će učinak hlađenja biti slabiji, uz veću potrošnju električne energije.

Pravilno postavite crevo za odvod toplog vazduha

Kod prenosivih klima uređaja od posebnog je značaja pravilno postavljanje creva za odvod toplog vazduha.

Crevo ne bi trebalo da bude savijeno, pritisnuto ili prekriveno, jer to otežava izbacivanje toplote napolje. Posledica može biti slabije hlađenje, veća potrošnja energije i pregrevanje uređaja.

Takođe, otvor na prozoru kroz koji prolazi crevo trebalo bi što bolje zatvoriti kako topao spoljašnji vazduh ne bi ulazio nazad u prostoriju.

Redovno čistite filtere

Zaprljani filteri jedan su od najčešćih razloga slabijeg rada klima uređaja.

Prašina i druge nečistoće otežavaju protok vazduha, povećavaju potrošnju električne energije i mogu da naruše kvalitet vazduha u prostoriji. Ako se filteri ne čiste redovno, uređaj radi pod većim opterećenjem i povećava se rizik od pregrevanja.

Ne zaboravite na kondenzovanu vodu

Tokom rada klima uređaja stvara se kondenzovana voda koja se, u zavisnosti od modela, sakuplja u posebnoj posudi ili automatski odvodi.

Ako se posuda ne prazni redovno, uređaj može da prestane sa radom ili da počne da curi. Zadržavanje vode pogoduje i razvoju buđi i neprijatnih mirisa, zbog čega je važno redovno proveravati i čistiti sistem za odvod kondenzata.

Koji klima uređaj izabrati?

Na tržištu postoji nekoliko vrsta klima uređaja, a svaki ima svoje prednosti i mane.

Prenosivi monoblok uređaji jednostavni su za korišćenje i ne zahtevaju ugradnju, ali su uglavnom manje efikasni jer deo toplog vazduha može da se vraća u prostoriju.

Split klima uređaji sa unutrašnjom i spoljašnjom jedinicom rashlađuju prostor brže, troše manje električne energije i predstavljaju najefikasnije rešenje za većinu domaćinstava. Njihova mana je viša cena i potreba za profesionalnom ugradnjom.

Mobilni split sistemi nude veću fleksibilnost jer su unutrašnja i spoljašnja jedinica povezane tankim crevom, dok vazdušni hladnjaci (air cooler uređaji) rade na principu isparavanja vode. Oni mogu samo ograničeno da snize temperaturu, ali povećavaju vlažnost vazduha u prostoriji.

Pravilna upotreba produžava vek trajanja uređaja

Odgovarajući izbor klima uređaja, pravilna ugradnja i redovno održavanje mogu značajno da poboljšaju efikasnost hlađenja, smanje potrošnju električne energije i produže radni vek uređaja.

Uz nekoliko jednostavnih navika, klima će raditi pouzdanije, a dom će ostati prijatno rashlađen i tokom najtoplijih letnjih dana.