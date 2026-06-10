Kupovina polovnog automobila može doneti značajne uštede, ali nosi i određene rizike. Naime, ako kupimo automobil koji ima veći, neotkriveni kvar ili se često kvari, možemo potrošiti više nego da smo kupili novi automobil. Pored toga, dobili smo nepouzdano vozilo.

Automehaničar Huan Hose Ebenezer, objavljuje brojne video snimke na TikToku posvećene automobilima. Jedan od njih se tiče kupovine polovnog automobila, tačnije jednog od njih. Ebenezer taj automobil bezrezervno preporučuje.

U pitanju je Volvo S60 prve generacije sa 2,4-litarskim dizel motorom od 130 konjskih snaga, koji je već dobio pohvale zbog svoje čvrste konstrukcije i dugog veka trajanja.

„Volvo S60 je veoma izdržljiv automobil koji, uz redovno servisiranje i pažljivu vožnju, može da pređe između 600.000 i 800.000 kilometara bez većih problema sa motorom. Čak ni danas, taj model ne deluje zastarelo kada je u pitanju udobnost, bezbednost i kvalitet izrade. Odličan je izbor za kupce koji traže pristupačan, bezbedan i izdržljiv automobil kako za svakodnevnu vožnju, tako i za duže relacije“, rekao je Ebenezer.

Međutim, mehaničar je upozorio da sam model nije dovoljna garancija jer su kod polovnih automobila ključni istorija servisiranja, redovno održavanje i način korišćenja vozila.