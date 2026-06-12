Odlazak kod automehaničara retko kome predstavlja zadovoljstvo, posebno kada se na kraju suoči sa računom koji je mnogo veći nego što je očekivao. Iako visoka cena ne mora nužno da znači prevaru, stručnjaci upozoravaju da postoje jasni signali koji mogu da ukažu da servis pokušava da naplati više nego što je zaista potrebno.

Iskusni majstori savetuju vozače da nikada ne ostavljaju automobil bez jasnog objašnjenja kvara, procene troškova i informacija o delovima koji će biti ugrađeni. Ako odgovori izostanu ili su nejasni, vreme je za dodatni oprez.

1. Sitna popravka, ogroman račun

Jedan od najčešćih razloga za sumnju javlja se kada za relativno jednostavan kvar stigne neočekivano visok račun.

Zamena pločica, diskova ili drugih potrošnih delova može da košta različito u zavisnosti od modela automobila, ali servis bi uvek trebalo jasno da objasni koliko koštaju delovi, a koliko rad. Ako dobijete samo odgovor „to tako košta“, bez detalja, možda je vreme da potražite drugo mišljenje.

2. Platili ste dijagnostiku, a kvar i dalje postoji

Dijagnostika se uglavnom naplaćuje i to je sasvim normalno. Problem nastaje kada nakon pregleda dobijete informaciju da je potrebno uraditi još nekoliko dodatnih zahvata koji nisu bili pomenuti na početku.

Naravno, neki kvarovi zaista mogu biti povezani, ali servis mora jasno da objasni zbog čega su dodatni radovi neophodni. Ako vas pritiskaju da odmah pristanete na nove troškove bez konkretnog obrazloženja, budite oprezni.

3. Ne znate šta vam ugrađuju u automobil

Cena popravke često zavisi od kvaliteta delova. Originalni delovi uglavnom su skuplji, dok postoje i kvalitetne zamenske varijante.

Zato svaki vozač ima pravo da zna da li se ugrađuje originalni, zamenski, reparirani ili polovni deo, kao i da li postoji garancija. Ako servis izbegava takva pitanja, to nije dobar znak.

4. Nema procene troškova pre početka rada

Jedna od najvećih grešaka jeste ostavljanje vozila bez ikakvog dogovora o okvirnoj ceni.

Iako majstor ne može uvek da predvidi konačan iznos do poslednjeg dinara, ozbiljan servis mora da ponudi procenu i objasni u kojim situacijama cena može da poraste. Dodatni radovi ne bi smeli da se obavljaju bez saglasnosti vlasnika vozila.

5. Posle svake popravke pojavljuje se novi problem

Stariji automobili često imaju više kvarova, ali ako se nakon svakog odlaska u isti servis pojavi novi problem, vreme je da se zapitate šta se dešava.

Ako automobil posle intervencije radi lošije nego pre ili se isti kvar stalno vraća, dobro je da zatražite drugo mišljenje i sačuvate svu dokumentaciju o prethodnim popravkama.

Kako da se zaštitite?

Stručnjaci savetuju da pre svake popravke tražite detaljno objašnjenje kvara, spisak delova i procenu troškova. Takođe, korisno je proveriti iskustva drugih vozača i raspitati se o reputaciji servisa.

Pošten majstor neće imati problem da odgovori na pitanja i objasni šta radi na vašem automobilu. Upravo transparentnost je najbolji pokazatelj da ste vozilo prepustili pravim profesionalcima.