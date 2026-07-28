Sve više ljudi dan započinje čašom vode sa suvim grožđem, verujući da ovaj jednostavan napitak može da doprinese boljem varenju i opštem osećaju vitalnosti. Nakon što je voda sa limunom godinama bila jedan od najpopularnijih jutarnjih rituala, pažnju je privukla i voda u kojoj su potopljene ili kuvane grožđice.

Zagovornici ovog napitka tvrde da može doprineti boljem radu probavnog sistema i većem nivou energije, dok stručnjaci podsećaju da za neke od najčešćih tvrdnji još uvek nema dovoljno naučnih dokaza.

Zašto ljudi piju vodu sa suvim grožđem?

Prema narodnim verovanjima, voda u kojoj su potopljene ili kuvane grožđice može pomoći organizmu da lakše izbaci štetne materije. Takođe se smatra da podržava rad jetre, ublažava pojačanu želudačnu kiselinu i doprinosi boljem varenju.

Pojedini veruju da može pomoći i pri kontroli telesne težine, ali za takve tvrdnje trenutno ne postoje dovoljno kvalitetni naučni dokazi.

Kako se priprema?

Za pripremu napitka potrebno je:

400 mililitara vode

150 grama suvih grožđica

Preporučuje se upotreba tamnijih grožđica, koje se smatraju manje prerađenim.

Vodu prokuvajte, dodajte prethodno oprane grožđice i kuvajte oko 20 minuta. Nakon toga procedite napitak i popijte ga, dok grožđice možete pojesti.

Druga varijanta pripreme

Ako želite blaži i intenzivnije natopljen ukus, grožđice možete potopiti u vodi uveče i ostaviti da odstoje preko noći.

Ujutru procedite tečnost, blago je zagrejte i popijte na prazan stomak, najmanje 30 minuta pre doručka.

Prema preporukama koje se često mogu pronaći u narodnoj medicini, ovaj napitak pije se četiri dana zaredom, jednom mesečno.

Šta kaže nauka?

Iako je voda sa suvim grožđem postala popularna na društvenim mrežama i u okviru različitih saveta iz narodne medicine, naučni dokazi ne potvrđuju da ovaj napitak detoksikuje organizam ili "čisti" jetru.

Međutim, same grožđice sadrže vlakna, antioksidanse i minerale poput kalijuma i gvožđa, pa mogu biti koristan deo uravnotežene ishrane.

Stručnjaci naglašavaju da nijedan napitak ne može zameniti raznovrsnu ishranu, redovnu fizičku aktivnost i savete lekara kada je reč o očuvanju zdravlja.