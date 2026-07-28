Tokom noći, u 2.14 časova, registrovan je zemljotres u mestu Blaževo, u opštini Brus, saopštio je Seizmološki zavod Srbije.

Prema zvaničnim podacima, epicentar potresa bio je na dubini od 11 kilometara, a zemljotres je imao magnitudu od 2 stepena po Rihterovoj skali.

Stručnjaci navode da je reč o slabom zemljotresu, koji se može osetiti u neposrednoj blizini epicentra, ali u pravilu ne izaziva materijalnu štetu niti predstavlja opasnost po stanovništvo.

Blaževo je naselje u opštini Brus, u Rasinskom okrugu, objavio je Seizmološki zavod.

Šta znači jačina zemljotresa po Rihterovoj skali?

Jačina zemljotresa određuje se prema magnitudi, a posledice mogu biti veoma različite u zavisnosti od dubine, udaljenosti od epicentra i kvaliteta gradnje objekata.