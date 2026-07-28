Tokom noći, u 2.14 časova, registrovan je zemljotres u mestu Blaževo, u opštini Brus, saopštio je Seizmološki zavod Srbije.
Prema zvaničnim podacima, epicentar potresa bio je na dubini od 11 kilometara, a zemljotres je imao magnitudu od 2 stepena po Rihterovoj skali.
Stručnjaci navode da je reč o slabom zemljotresu, koji se može osetiti u neposrednoj blizini epicentra, ali u pravilu ne izaziva materijalnu štetu niti predstavlja opasnost po stanovništvo.
Blaževo je naselje u opštini Brus, u Rasinskom okrugu, objavio je Seizmološki zavod.
Šta znači jačina zemljotresa po Rihterovoj skali?
Jačina zemljotresa određuje se prema magnitudi, a posledice mogu biti veoma različite u zavisnosti od dubine, udaljenosti od epicentra i kvaliteta gradnje objekata.
- Manje od 2,0 – uglavnom se ne oseća, registruju ga samo seizmografi.
- Od 2,0 do 2,9 – veoma slab potres, može ga osetiti mali broj ljudi u blizini epicentra, bez štete.
- Od 3,0 do 3,9 – slab zemljotres, oseti ga veći broj ljudi, ali retko izaziva oštećenja.
- Od 4,0 do 4,9 – umeren potres, može izazvati manja oštećenja na slabije građenim objektima.
- Od 5,0 do 5,9 – jak zemljotres koji može prouzrokovati značajnu materijalnu štetu.
- Od 6,0 do 6,9 – veoma jak potres, može izazvati ozbiljna razaranja na širem području.
- Od 7,0 do 7,9 – veliki zemljotres sa teškim posledicama i velikim razaranjima.
- 8,0 i više – razoran zemljotres koji može izazvati katastrofalne posledice na veoma velikom području.
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