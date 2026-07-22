Sudopera od nerđajućeg čelika jedna je od najkorišćenijih površina u kuhinji, pa se na njoj brzo pojavljuju fleke od vode, otisci prstiju i tragovi kamenca. Iako redovno čišćenje pomaže, postoji jednostavan trik koji može produžiti efekat čistoće i vratiti joj sjaj.

Sve što vam je potrebno jeste nekoliko kapi ulja koje će na površini napraviti tanak zaštitni sloj. Za ovu namenu možete koristiti bebi ulje, maslinovo ili suncokretovo ulje – ono koje već imate u kući.

Zašto ulje pomaže?

Osim što vraća sjaj nerđajućem čeliku, tanak sloj ulja otežava zadržavanje vode i prljavštine na površini. Zbog toga se kamenac sporije stvara, a sudopera duže izgleda čisto i uredno.

Kako pravilno primeniti trik?

Pre nanošenja ulja, sudoperu je potrebno temeljno očistiti. Za uklanjanje kamenca i tvrdokornih naslaga možete koristiti sredstvo namenjeno za nerđajući čelik ili mešavinu sirćeta i sode bikarbone.

Nakon čišćenja:

dobro isperite sudoperu čistom vodom;

potpuno je osušite mekom krpom;

na krpu od mikrofibera stavite jednu do dve kapi ulja;

rasporedite ulje u tankom sloju po celoj površini;

ispolirajte kružnim pokretima dok sudopera ne dobije ravnomeran sjaj.

Važno je da se nanese veoma mala količina ulja, a višak obavezno ukloni poliranjem kako površina ne bi ostala masna na dodir.

Trik možete primeniti i na slavine

Isti postupak može se koristiti i za slavine od nerđajućeg čelika ili hroma. Tanak zaštitni sloj pomoći će da voda lakše sklizne sa površine, a naslage kamenca i tragovi prljavštine sporije će se stvarati.

Na taj način slavine će duže zadržati sjaj, a čišćenje će biti jednostavnije i ređe.

Pogodan je i za sudopere od granita

Ovaj trik nije namenjen samo sudoperama od nerđajućeg čelika. Sudopere od crnog granita i drugih tamnih kamenih materijala takođe mogu dobiti lepši i negovaniji izgled nakon nanošenja vrlo male količine ulja.

Ulje može vratiti intenzivniju boju površini i osvežiti njen izgled, ali je i ovde važno da se nakon nanošenja višak dobro ispolira kako bi sudopera ostala sjajna, bez masnog sloja.