U velikoj pucnjavi u naselju Bekersdal na zapadu Johanesburga ubijeno je najmanje devet osoba, saopštila je policija. Još 10 osoba je ranjeno u incidentu koji se tokom noći dogodio u kafani "KwaNoxolo", javlja SABC News.

Policija je prvobitno saopštila da je u pucnjavi stradalo 10 ljudi.

Prema izveštajima, nepoznati naoružani napadači nasumično su otvorili vatru na goste i ljude koji su se nalazili ispred taverne.

Ranjeni su prebačeni u obližnje bolnice i pružena im je medicinska pomoć.Policija se i dalje nalazi na mestu pucnjave i istražuje uzrok incidenta.

"I dalje prikupljamo izjave. Naš nacionalni tim za kriminal i upravljanje je stigao. Tim za upravljanje uviđajem na nivou provincije je stigao, kao i tim iz lokalnog centra za kriminalističke evidencije, a ovde su i naš tim za istragu teških krivičnih dela, kriminalistička obaveštajna služba i provincijski tim kriminalističkih istražitelja", izjavio je vršilac dužnosti komesara policije provincije Gauteng Fred Kekana.

U toku je potraga za napadačima.

Južna Afrika, najveća ekonomija Afrike, ima jednu od najviših stopa ubistava u svetu, sa prosekom od oko 60 ubistava dnevno, navodi Reuters.