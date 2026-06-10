Automatski menjači su poslednjih godina postali standard u velikom broju novih automobila, jer nude jednostavniju i udobniju vožnju. Međutim, upravo ta jednostavnost često dovodi do loših navika prilikom parkiranja koje mogu dugoročno uticati na mehaniku vozila.

Jedna od najčešćih grešaka jeste prebacivanje menjača direktno u položaj „P” (Park) odmah nakon zaustavljanja, a zatim gašenje motora. Iako će automobil u većini slučajeva ostati sigurno zaustavljen, stručnjaci upozoravaju da takva praksa nije idealna, posebno na uzbrdicama i nizbrdicama.

Šta zapravo radi položaj „P”?

Kada se menjač prebaci u „P”, aktivira se mehanički blokirni sistem koji zaključava prenos. Unutar menjača mali klin ulazi u zupčanik i sprečava njegovo okretanje, čime se vozilo drži u mestu.

Međutim, ako se automobil nalazi na nagibu, njegova težina može opteretiti taj mehanizam. To često dovodi do situacije da se menjač kasnije teško izbacuje iz položaja „P”.

Pravilna procedura parkiranja na nagibu

Stručnjaci preporučuju da se pri parkiranju na uzbrdici ili nizbrdici prati sledeći redosled:

Držati nogu na kočnici Aktivirati parkirnu (ručna ili elektronska) kočnicu Otpustiti nožnu kočnicu kako bi težina vozila prešla na kočnicu Prebaciti menjač u položaj „P” Ugasi motor

Na ovaj način se opterećenje prenosi sa menjača na kočioni sistem, koji je i namenjen za držanje vozila u mestu.

Zašto koristiti parkirnu kočnicu i na ravnom?

Iako mnogi vozači parkirnu kočnicu koriste samo na nagibima, preporuka je da ona postane deo svakodnevne rutine. Time se obezbeđuje dodatni nivo sigurnosti u slučaju mehaničkog kvara ili spoljnog pomeranja vozila.

Kod savremenih automobila sa elektronskom parkirnom kočnicom ovaj proces se često odvija automatski, što dodatno smanjuje rizik od greške.