.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Srbije obraća se nakon obilaska korporacije Šaomi.

"Danas sam mnogo toga mogao da naučim, pre svega o rezultatima koje je Kina postigla. Ovde je čudesno. Ja sam bio i u Folksvagenu, ovako nešto nisam video. Ovde ima 2.000 radnika, sve su roboti. U dve smene izbace 1.500 automobila. Pogledajte razliku, i u ceni, i margini koju prave. Oni ulaze u trku sa Teslom."

"Pozvali smo ih da ako krenu da razmišljaju o ulaganjima u Evropu da uzmu i Srbiju u obzir."

"Razgovarali smo i ponudili im i najbolje subvencije ako žele da dođu u Srbiju. Ali pozvali smo ih da dođu na EXPO, što bi bio dobar prvi korak. Oni planiraju do kraja 2027. da krenu u proizvodnju u Evropi, zato smo zvali da dođu ranije u Srbiju, na EXPO."

"Prate, i blizu su SAD. Ja ovako nešto nisam video. Oni prave taj spoj između softvera i hardvera. To je deo u kojem su bolji od SAD. Sad je trka u dvoje. Kina krupnim koracima grabi napred. Naše je da učimo i da makar jedan deo pomognemo."

"Što se tiče EU, nadam se da neće meni da zamere ono što su sebi dozvolili. A ne interesuje me šta pričaju naši protivnici politički."

"Mali deo tog filma sam pogledao i nisam video nikakve uvrede. Oni prete obustavljanjem programa, to je cenzura. Verujem da Srbija neće donositi takve odluke što se tiče CG medija. Što se tiče Hrvatske, u 99% slučajeva sam isključiva meta. Ali sada da bi povredili Anu Brnabić puštali su one slike njene iz čamca i pre nego što se bavila politikom. Samo su pokazali koliko su mali. A od odgovora na to što je rekla, nema ništa. Pogledajte šta je to što radite svakog dana osim pokušavanja da rušite Srbiju. Nismo baš idioti. Došla je generacija nova srpskih političara koja vas se ne plaši. Naš je posao da radimo id a im se približavamo. Da imamo zdravu atmosferu, da se takmičimo, pa ćemo sve da merimo za 5-10 godina. Ekonomski naravno, jer nas sukobi ne zanimaju."

"Moje pitanje za Teleskovića i te šro se prave pametni akd pređu na N1 ili Novu S da li on ima neke insajd informacije kada to zna i kada zna kako se dogodilo ubistvo. Jel bio na uviđaju? Blokadrima ništa nije sveto. Za sve će da okrive nekog drugog," rekao je Vučić.

"Što se tiče zabrane Informera, to govori kakvu vlast i REM imate u CG, govori lepo o vama. Mi ćemo se truditi da ne posežemo za merama cenzure. Samo pogledajte njihove medije, sve laž do laži. Nama to ne smeta jer mi istinom pobeđujemo," rekao je Vučić.

Obilazak kompanije Šaomi

Vučić je u Kini obišao i kompaniju Šaomi.

Njega je dočekao Lejn Lam, potpredsednik Šaomi Korporacije.

.

Vučić od Sija dobio grumen zemlje sa Meseca

Predsednik Vučić rekao je tokom obilaska Muzeja Komunističke partije Kine da je od predsednika Si Đipinga na poklon dobio grumen sa meseca.

"Redak poklon. Tako da sam i ja sada bio na mesecu," rekao je Vučić.

Vučić se oglasio posle obilaska muzeja

"Nekada sam gledao "Povratak u budućnost" i mislio da su leteći automobili, pametne mašine i tehnologija koja razume čoveka samo filmska mašta. Danas sam, obilazeći ovu neverovatnu vremensku kapsulu kineskih dostignuća, imao osećaj da sam taj film na neki način i doživeo. Sve što sam video delovalo je toliko napredno, da sam u jednom trenutku pomislio da moj telefon pripada muzeju tehnike," navodi se na instagramu predsednika.

Obilazak muzeja

Vučić je u Pekingu obišao i "Muzej Komunističke partije Kine".

Predsednika je dočekao direktor muzeja Li Džongjuan.

.

Muzej je koncipiran tako da prati istoriju i razvoj Kine, pa su se tako predsednik i ministrini u pratnji, nakon istorijskih tema uputili u kapsulu koja je prikazuje tehnoloski razvoj Kine.

U muzeju su predsedniku pokazani sporazumi koji su ppotpisani sa Srbijom.

U muzeju se čuvaju i pokloni naših zvaničnika međju kojima su pokloni Ane Brnabić i Tomislava Nikolića.

Vučić održao predavanje na Univerzitetu "Ćinghua" u Pekingu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas na univerzitet "Ćinghua" u Pekingu, gde je održao predavanje.

Vučića su dočekali Li Luming, predsednik Univerziteta i Jang Bin, prorektor Saveta univerziteta, a sala gde se održava predavanje predsednika ispunjena do poslednjeg mesta.

Zajedno sa Vučićem u delegaciji su ministri u Vladi Srbije, Siniša Mali, Bratislav Gašić, Jagoda Lazarević, Adrijana Mesarović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović.

Ovaj univerzitet osnovan je 22. aprila 1911. godine za vreme vladavine dinastije Đing, kao "Ćinghua imperijalni koledž", sredstvima američkog dela odštete nakon Bokserskog ustanka.

Danas predstavlja jednu od najprestižnijih ustanova, ne samo u Narodnoj Republici Kini, već i u celom svetu.

Prema informacijama dostupnim na "IU Global" njegova primarna funkcija u početnom periodu bila je priprema kineskih studenata za odlazak na studije u SAD, što je postavilo temelje za razvoj specifičnih modela obrazovanja koji kombinuju kineske nacionalne prioritete sa međunarodnim naučnim standardima.

Univerzitet se u Kini dosledno rangira kao broj 1 ili 2, jer je u stalnom rivalstvu sa Pekinškim univerzitetom, dok se na globalnim listama redovno nalazi među 15-20 najboljih univerziteta sveta.

Prema zvaničnom izveštaju Times Higher Education iz 2026. godine rangiran je na 1. mestu u Aziji.

Njegova ekspertiza je posebno izražena u “STEM" oblastima, računarskim naukama i veštačkoj inteligenciji. Sa 21 fakultetom i 59 departmana, univerzitet neguje rigorozan akademski pristup koji privlači samo najuspešnije studente.

Ono što ovaj univerzitet suštinski izdvaja od drugih svetskih univerziteta jeste njegov direktan uticaj na državno vođstvo Kine.

Poznat pod nadimkom "kolevka lidera", obrazovao je ključne figure kineske politike, uključujući aktuelnog predsednika Si Đinpinga i bivšeg predsednika Hu Đintaoa.

Pored političara, ovaj prestižni univerzitet završio je i fizičar Jang Čening, nagrađivani nobelovac.

“Ćinghua" je prva institucija u Kini koja je osnovala laboratoriju za veštačku inteligenciju pod državnim pokroviteljstvom.

Vođen motom "Samodisciplina i društvena posvećenost", univerzitet nastavlja da definiše granice inovacija i obrazovanja, jer to nije samo mesto sticanja diploma, već strateški rezervoar znanja koji spaja bogatu istoriju Kine sa njenom tehnološkom budućnošću.