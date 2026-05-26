ovan

Strpljenje će učiniti više čuda u vašem bračnom životu nego što mislite. Vaša sledeća faza više nije o vama, već o vašem partneru i vama samima. Strpljenje će smanjiti vaše trenutke impulsivnosti i besa, što je nešto bez čega je svaki brak bolji. Takođe, stavljanje drugih ispred sebe nije znak slabosti već snage. Na kraju krajeva, ovo će ojačati vašu vezu sa partnerom na duge staze.

bik

Nemojte se zaglaviti u kolotečini. Nastavite da se zabavljate sa partnerom kako biste održali romansu. Obasipajte ga poklonima nasumičnim danima, kupite mu buket samo iz zabave ili ga izvedite na večeru svake druge nedelje. Zapamtite da oboje imate potrebe i da računate jedno na drugo da ih zadovoljite. Naravno, bračni život ima niz odgovornosti koje osiguravaju uspeh, ali nemojte otpisivati svoju vezu kao manji prioritet.

blizanci

Putovanje na koje ćete krenuti je zanimljivije nego što mislite. Iako možda osećate da ćete biti vezani, istina je da će vaša sloboda i identitet uskoro dobiti nadogradnju. Izazovi sa kojima ćete se suočiti mentalno će stimulisati vaš mozak da razmisli o listi rešenja. Blaga obeshrabrenja koja ćete osećati nateraće vašu glavu i srce da konačno rade zajedno kako biste osigurali da ostanete na pravom putu.

rak

Držite se onoga što vas čini onim što jeste. Ne zaboravite da se brinete o sebi na duge staze. Toliko toga ćete morati da uradite u narednih nekoliko godina da biste mogli da izgubite iz vida ko ste. Nadamo se da nikada nećete prestati da idete na časove joge, na branč sa prijateljima ili da odvojite pet minuta od svakodnevnog života.

lav

Dok prelazite u sledeću fazu života, zapamtite da nije uvek sve u vama. Svi znamo da ste jaki i nezavisni sa puno ljubavi za davanje, ali ne dozvolite da se ta ljubav pretvori u potrebu za kontrolom. Naučite da se oslobodite svog ega, zatražite pomoć i pustite druge da preuzmu vođstvo, barem jednom.

devica

Ne postoji savršen brak. Možete pokušati sve, ali život se ne može zaustaviti u svojim neizbežnostima. Pokušajte da izoštrite i svoje veštine slušanja - narednih nekoliko godina može biti mnogo za samo jednu osobu. Stoga, pokušajte da upijete te ideje od onih koji su vam najbliži jer većinu vremena imaju dobre namere.

vaga

Ne zaboravite svoju magiju. Ne zaboravite najbolje delove sebe i sve osobine koje vas čine divnim. Iako vam se u početku može činiti kao da lebdite na oblaku, ono što se dešava posle medenog meseca je ono na šta ćete morati da obratite pažnju. Ne sumnjam da će biti mnogo stvari kojima ćete dati prioritet, ali nikada ne izostavljajte sebe iz jednačine.

škorpija

Biće i drugih ljudi koji će voleti vašeg budućeg supružnika i decu koliko i vi. Može biti dana kada vreme provedeno sa njima nije podjednako deljeno sa vama, i to je u redu. Koliko god niko ne može poreći vašu ljubav prema vašoj budućoj porodici, ne zaboravite da je provođenje kvalitetnog vremena sa prijateljima podjednako zdravo za njih kao i za vas.

strelac

Brak je vrhunska avantura, veća od bilo koje. Nema potrebe da se osećate vezano jer bi trebalo da budete uzbuđeni zbog svog sledećeg poglavlja. Pokušajte da držite jezik za zubima kad god možete. Biti otvoren možda neće biti toliko korisno na duge staze kada vaš budući supružnik i deca pokušaju da vam se povere.

jarac

Nema sumnje da volite svoj posao, ali znamo koliko više volite onog ko vam je najbliži. Koliko god bračni život može zahtevati mnogo praktičnih odgovornosti, ne zaboravite da odvojite vreme za onoga koga volite. Provođenje kvalitetnog vremena sa partnerom je ključno, jer nijedno od vas ne želi da se oseća usamljeno.

vodolija

Naučite da budete fleksibilniji. Biće vam potrebna u narednih nekoliko godina, koje zahtevaju mnogo kompromisa. Znamo da ste skloni buntovništvu i ponosni na svoje misli i stavove, ali ponekad - posebno u braku - morate naučiti kako da se savijete i da to vidite kao način rasta, umesto da se zbog toga osećate obeshrabreno, piše 24 sata.hr.

ribe

Pronađite lepotu u sadašnjosti. Zaista, nije svaki dan dobar dan, ali uvek postoji nešto lepo u svakom danu. Možda deluje lakše želeti da pobegnete kada stvari postanu teške, ali ostajanje i prebrodavanje oluje sa osobom koju volite čini svaki brak jačim.