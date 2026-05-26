Tokom letnjih vrućina klima uređaj u automobilu mnogima postaje neophodan. Međutim, malo vozača razmišlja o tome koliko njegov rad zapravo utiče na potrošnju goriva.

Stručnjaci upozoravaju da uključena klima može povećati potrošnju i do 10 odsto, posebno tokom kratkih vožnji i pri visokim spoljnim temperaturama.

Kako funkcioniše klima uređaj u automobilu?

Sistem klimatizacije koristi kompresor i rashladno sredstvo kako bi hladan vazduh stigao do kabine vozila.

Kompresor koristi energiju motora, zbog čega automobil troši više goriva kada je klima uključena. Što je temperatura u kabini viša, sistem mora više da radi kako bi rashladio unutrašnjost vozila.

Najveće opterećenje javlja se odmah nakon pokretanja automobila koji je dugo bio parkiran na suncu.

Zašto klima više troši na kratkim relacijama?

Na kraćim vožnjama klima uređaj često radi punim kapacitetom tokom gotovo celog puta jer nema dovoljno vremena da stabilizuje temperaturu u kabini.

Kod dužih putovanja, nakon što se automobil rashladi, klima troši manje energije jer održava već postignutu temperaturu.

Kako smanjiti potrošnju goriva zbog klime?

Postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da klima uređaj troši manje goriva tokom leta.

Parkirajte u hladu

Automobil koji stoji na direktnom suncu mnogo se više zagreva, pa klima mora jače da radi nakon pokretanja.

Otvorite prozore na početku vožnje

Pre uključivanja klime korisno je nekoliko minuta voziti sa otvorenim prozorima kako bi topao vazduh izašao iz kabine.

Na sporijoj vožnji koristite otvorene prozore

Pri manjim brzinama otvoreni prozori često troše manje goriva nego uključena klima.

Međutim, na autoputu otvoreni prozori stvaraju veći otpor vazduha, pa tada klima može biti ekonomičnije rešenje.

Smanjite intenzitet hlađenja

Kada se unutrašnjost automobila dovoljno rashladi, smanjite jačinu ventilacije ili blago povećajte temperaturu.

Tako kompresor radi manje i troši manje goriva.

Redovno servisiranje je veoma važno

Stručnjaci preporučuju servisiranje klima uređaja na svake dve godine.

Ako u sistemu nema dovoljno rashladnog sredstva, klima mora da radi pod većim opterećenjem kako bi postigla željenu temperaturu, što dodatno povećava potrošnju goriva i opterećuje sistem.

Redovno održavanje ne doprinosi samo manjoj potrošnji, već i efikasnijem i dugotrajnijem radu klima uređaja tokom letnjih meseci.