Nekoliko ljudi je poginulo, a nekoliko je teško povređeno u požaru koji je izbio u fabrici u Longvjuu, blizu granice države Vašington sa Oregonom na severozapadu Sjedinjenih Država, saopštile su lokalne vlasti u utorak.

Vatrogasna služba Longvjua, u zajedničkom saopštenju sa kompanijom "Nippon Dynawave Packaging" i lokalnim vlastima, potvrdila je da je u incidentu bilo smrtnih slučajeva i da je nekoliko ljudi zadobilo teške povrede. Tačan broj žrtava još nije objavljen.

Službe za hitne slučajeve intervenisale su nakon što je rezervoar sa belom tečnošću pukao u utorak ujutru. „U ovom trenutku, zvaničnici kažu da nema neposredne pretnje po okolnu zajednicu“, dodaje se u saopštenju.

Fabrika u Longvjuu, Vašington, je u vlasništvu kompanije "Nippon Dynawave Packaging", podružnice u potpunom vlasništvu japanske multinacionalne kompanije Nippon Paper Industries Co., Ltd. Kompanija proizvodi kartonsku ambalažu za tečnosti.

Šef vatrogasne i spasilačke službe Kaulitza, Skot Goldštajn, rekao je da broj žrtava još nije utvrđen, dok je potvrđeno da je 10 ljudi povređeno u nesreći, uključujući jednog vatrogasca. Prema njegovim rečima, povrede su se kretale od lakših do izuzetno ozbiljnih i opasnih po život. Dodao je da je puknuti rezervoar imao kapacitet od oko 300.000 litara i da je bio oko 60 odsto napunjen.

Guverner Vašingtona, Bob Ferguson, izrazio je saučešće žrtvama putem X platforme.

„Duboko sam tužan kada čujem da je bilo žrtava. Moje misli su sa radnicima i njihovim porodicama, kao i sa službama za hitne intervencije“, napisao je Ferguson.