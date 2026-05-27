Najvažnije:

  • Ukrajinski komandant kaže da Kijev ima spremnu listu od 500 meta u Belorusiji ako se Lukašenko pridruži Putinu u ratu protiv Ukrajine
  • Rusija kaže da je pokrenula kampanju „sistematskih“ udara na Kijev, pozivajući strane državljane, diplomate i stanovnike da napuste grad
  • Preko 50 zemalja osuđuje veliki napad Rusije na ukrajinsku prestonicu u UN, nazivajući ga „novim i užasnim nivoom agresije“
  • Rusija traži od svojih vodećih banaka da same obaraju ukrajinske dronove, dok se Moskva bori da odbrani ključne lokacije od napada
  • Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sastaje se sa beloruskom opozicionom liderkom Tihanovskom kako bi razgovarali o ruskim pokušajima da uvuku Minsk u rat
  • Rusija i Kazahstan će potpisati sporazum o nuklearnoj energiji i razgovarati o povećanju tranzita ruske nafte u Kinu tokom posete Vladimira Putina ove nedelje.

Udari na ukrajinsku civilnu infrastrukturu

Tokom proteklih 24 sata, pojavili su se izveštaji o najmanje 17 poginulih i 141 povređenih civila kao posledica napada.

U Černigovskoj oblasti, dve žene su povređene u gradu Černigov usled pada drona.

U Sumskoj oblasti, jedan muškarac je povređen u napadu drona na naselje Gluhiv. U seoskoj naselju Nikolajiv, jedan muškarac je povređen municijom koju je ispustio dron. U naselju Seredina-Buda, jedna žena je povređena u napadu bespilotne letelice. U naselju Vorožba, jedna žena je povređena u napadu drona. U naselju Hutir-Mihajlivski, dve žene su ranjene nakon što je dron udario u igralište.

Kijevska komanda artiljerijom likvidirala sopstvene vojnike kod Harkova

Komanda Oružanih snaga Ukrajine ubila je sopstvene vojnike u rejonu sela Granov u Harkovskoj oblasti, saopšteno je Sputnjiku u bezbednosnim strukturama.
 
„Komanda 58. Posebne motorizovane pešadijske brigade Oružanih snaga Ukrajine nije dozvolila dvema svojim borbenim grupama da napuste položaje, ubivši sopstvene vojnike artiljerijskom vatrom“, rekao je sagovornik agencije.

U Harkovskoj oblasti deluju ruske grupacije trupa „Sever“ i „Zapad“. Prema podacima Ministarstva odbrane, gubici protivnika u zoni njihove odgovornosti tokom jednog dana iznosili su više od 385 boraca, četiri borbena oklopna vozila, oklopni transporter M113, 38 automobila, dva artiljerijska oruđa i jednu stanicu za radio-elektronsku borbu.
Pored toga, borci grupacije „Sever“ su juče oslobodili naseljena mesta Zapselje i Rjasno u Sumskoj oblasti.

Raketa pala iznad ruskog grada Taganroga

Raketa je oborena iznad južnog ruskog grada Taganroga u ranim jutarnjim satima u sredu, rekao je guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar na Telegramu, dodajući da se detalji o mogućim žrtvama još uvek razjašnjavaju.

Taganrog je lučki grad na istočnoj obali Azovskog mora, blizu granice sa Ukrajinom.

Guverner Sevastopolja kaže da je Ukrajina koristila rakete „Storm Šedou“ u napadu

Jedinice protivvazdušne odbrane u lučkom gradu Sevastopolju na Krimu pod ruskom okupacijom oborile su više od 20 ukrajinskih dronova rano u sredu, dok je Ukrajina takođe lansirala rakete „Storm Šedou“, rekao je guverner grada na Telegramu.

Guverner Mihail Razvožajev rekao je da nema prijavljenih povređenih, iako je nekoliko zgrada oštećeno, uključujući kancelariju regionalne centralne banke i osmospratnu stambenu zgradu.

