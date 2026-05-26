Mobilni klima uređaji poslednjih godina postaju sve popularniji među građanima koji žive u stanovima bez mogućnosti ugradnje spoljne jedinice. Ipak, iskustva korisnika pokazuju da ovakvi uređaji imaju i brojne nedostatke zbog kojih mnogi ostanu razočarani nakon kupovine.

Na društvenoj mreži Reddit povela se rasprava o tome da li se kupovina prenosne klime zaista isplati ili je reč o privremenom rešenju koje donosi više problema nego koristi. Korisnici su najviše komentarisali efikasnost rashlađivanja, nivo buke i praktičnost korišćenja tokom letnjih vrućina.

Većina se slaže da mobilne klime mogu da rashlade manji prostor, ali uz određena ograničenja. Kao najveći problemi izdvajaju se glasniji rad uređaja, manja efikasnost u poređenju sa klasičnim klimama i potreba da se uređaj postavi neposredno pored prozora zbog ispusne cevi.

Pojedini korisnici navode da modeli sa jednom cevi daju slabije rezultate jer tokom rada stvaraju podpritisak u prostoriji, zbog čega topao vazduh spolja ulazi nazad u stan. Zbog toga se često preporučuju modeli sa dve cevi, koji imaju nešto bolju efikasnost.

Jedan korisnik objasnio je da mobilna klima može da ohladi prostoriju, ali da zahteva stalno provetravanje i redovno pražnjenje vode koja se skuplja tokom rada uređaja. Dodao je da je takva klima često “nužno zlo” tokom leta, posebno u stanovima gde ne postoji druga opcija za rashlađivanje.

Veliki broj komentara odnosio se i na buku koju uređaji proizvode. Korisnici navode da su mobilne klime znatno glasnije od standardnih sistema sa spoljnom jedinicom, što može predstavljati problem tokom spavanja ili dužeg boravka u prostoriji.

Dodatni problem predstavlja i ispusna cev koja odvodi topao vazduh. Ako je cev preduga ili nije dobro postavljena, deo toplote vraća se u prostoriju, pa efekat hlađenja postaje slabiji. Zbog toga uređaj praktično mora da stoji tik uz prozor.

Neki korisnici opisali su iskustvo veoma negativno, navodeći da klima mora neprekidno da radi kako bi održala prijatnu temperaturu, dok buka dodatno otežava boravak u prostoru.

Ipak, nisu svi imali loša iskustva. Pojedini korisnici tvrde da su mobilne klime odlično rešenje za manje stanove ili prostorije u kojima nije moguće postaviti klasičnu klimu. Navode da uređaji mogu sasvim solidno da rashlade dnevni boravak ili spavaću sobu, posebno ako se pravilno koriste.

Neki su istakli da tokom noći samo delimično otvore prozor kako bi izbacili cev napolje i da uprkos tome ne primećuju veliki gubitak hladnog vazduha.

Na kraju, većina učesnika rasprave složila se u jednom — mobilna klima može pomoći tokom velikih vrućina, ali teško može u potpunosti da zameni klasičan klima uređaj. Kako navode korisnici, “bolja je nego da nema nikakvog hlađenja, ali ne može da se poredi sa standardnom klimom”, piše Dnevno.