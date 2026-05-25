Radi se o kremi sa zaštitnim faktorom.

Vozači se upozoravaju da tokom velikih vrućina ne ostavljaju kreme za sunčanje u automobilu, jer visoke temperature mogu da smanje njihovu efikasnost.

Kada temperature pređu 30 stepeni, unutrašnjost parkiranog automobila može da postane ekstremno vrela za vrlo kratko vreme. Stručnjaci upozoravaju da takvi uslovi mogu da oštete aktivne sastojke u kremama za sunčanje, zbog čega one više ne pružaju istu zaštitu od UV zračenja.

Toplota može da promeni i teksturu proizvoda — krema može postati vodenasta, zgrudvana ili razdvojena, što otežava ravnomerno nanošenje na kožu i dodatno smanjuje zaštitu od sunca. Stručnjaci objašnjavaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama ubrzava propadanje sastojaka poput avobenzona, oksibenzona i cink-oksida, koji su ključni za zaštitu kože od štetnih sunčevih zraka.

Pored toga, visoke temperature mogu da skrate rok trajanja proizvoda, pa krema može izgubiti dejstvo i pre isteka roka navedenog na ambalaži.

Ako u automobilu držite torbicu sa kozmetikom ili kremom za sunčanje za hitne situacije, preporuka je da proizvode redovno menjate i da ih ne ostavljate dugo u vozilu tokom toplih dana, piše Express.