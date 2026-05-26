Mnogi se svakodnevno suočavaju sa istim problemom — čim kupe veću količinu luka, deo vrlo brzo omekša, proklija ili počne da truli. Iako se najčešće ostavlja u ostavi ili korpi za povrće, stručnjaci ističu da način skladištenja ima ključnu ulogu u njegovoj svežini.

Zanimljivo je da se jedno jednostavno rešenje koristi već decenijama, a ranije je bilo uobičajeno u mnogim domaćinstvima.

Stari trik sa najlonskim čarapama

Reč je o metodi koja je i danas iznenađujuće efikasna — čuvanje luka u najlonskoj čarapi.

Postupak je vrlo jednostavan. Potrebno je da se glavice luka ubacuju jedna po jedna u najlon čarapu, a između svake se napravi čvor. Tako nastaje svojevrsni „lanac“ luka u kojem je svaka glavica odvojena i ima dovoljno prostora za cirkulaciju vazduha.

Kada vam zatreba luk, dovoljno je da isečete deo ispod poslednjeg čvora i uzmete jednu glavicu, dok ostatak ostaje uredno složen i zaštićen.

Zašto ova metoda funkcioniše?

Najveća prednost ovog trika je u tome što najlon omogućava stalnu cirkulaciju vazduha oko svake glavice.

Na taj način se sprečava zadržavanje vlage — glavnog uzroka truljenja i kvarenja luka. Pored toga, fizičko odvajanje glavica čvorovima sprečava da se eventualno oštećenje jedne prenese na ostale.

Zbog toga se ova jednostavna metoda smatra jednim od najpraktičnijih kućnih trikova za duže čuvanje povrća.

Gde luk nikako ne treba držati?

Pored načina pakovanja, jednako je važno i mesto skladištenja. Luk ne bi trebalo držati na toplim, vlažnim ili osvetljenim mestima, jer to ubrzava njegovo propadanje.

Idealni uslovi su hladan, taman i suv prostor — poput ostave ili podruma.

Takođe, stručnjaci upozoravaju na čestu grešku: čuvanje luka zajedno sa krompirom. Iako deluje praktično, ova kombinacija ubrzava kvarenje oba povrća — krompir podstiče vlagu i klijanje, dok luk emituje gasove koji utiču na brže propadanje krompira.

Zato je najbolje da se ova namirnica skladišti odvojeno, kako bi što duže ostala sveža i upotrebljiva.