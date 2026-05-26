"Pretnje zemljama ZND u biološkoj sferi, pre svega moguće širenje opasnih zaraznih bolesti sa specifičnim svojstvima, ostaju aktuelne", rekao je Bortnikov na 58. sastanku Saveta šefova bezbednosnih agencija i specijalnih službi zemalja ZND, prenosi RIA Novosti.

Kako kaže, terenski testovi i incidenti koji uključuju curenje patogena iz ovih institucija prikrivaju se kao prirodni uzroci.

"Naše Oružane snage su prikupile obimne dokaze o takvoj aktivnosti tokom specijalne vojne operacije u Ukrajini", naglasio je on.

Bortnikov je ocenio i da su "evropski pokrovitelji" pretvorili Ukrajinu u poligon za aktivnosti protiv Rusije.

"Situacija u Ukrajini je indikativna, gde su njeni evropski pokrovitelji uspostavili i održavaju marionetski režim. Pod lažnim obećanjima o skorom pristupanju EU, zemlja je pretvorena u poligon za vojne, sabotažne i terorističke operacije protiv Rusije", rekao je Bortnikov.

Direktor FSB je optužio kijevski režim da je pretvorio Ukrajinu u najveće evropsko središte za šverc oružja i municije.

Zajednica nezavisnih država je međunarodna organizacija ili savez koje čine devet bivših SSSR republika (Armenija, Azerbejdžan, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan i Uzbekistan).