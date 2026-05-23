Kako temperature rastu, milioni ljudi automatski posežu za klima-uređajima, ali stručnjaci upozoravaju da upravo tada većina pravi veliku grešku koja može povećati račune za struju i dodatno opteretiti uređaj.

Toplotna kupola donosi sparinu i ekstremne temperature

Prema navodima meteorologa, snažan sistem visokog vazdušnog pritiska širi se iznad Evrope i zadržava topao vazduh poput poklopca.

Takve situacije često donose:

dugotrajne vrućine

veoma sparne dane

povećanu potrošnju električne energije

Upravo zbog toga stručnjaci savetuju oprezno korišćenje klima-uređaja.

Idealna temperatura je viša nego što mnogi misle

Mnogi tokom velikih vrućina spuštaju klimu na 18 ili 19 stepeni misleći da će se prostor tako brže rashladiti.

Međutim, stručnjaci tvrde da je optimalna temperatura između 24 i 26 stepeni Celzijusa.

Kako objašnjava stručnjakinja Elizabet Šejvers, klima neće brže rashladiti prostor ako je podesite na ekstremno nisku temperaturu — samo će trošiti više energije i dodatno se opteretiti.

Greška koju ljudi masovno prave leti

Jedna od najvećih grešaka jeste stalno menjanje temperature i naglo spuštanje termostata čim napolju postane vruće.

Stručnjaci preporučuju održavanje stabilne temperature jer:

uređaj tada radi efikasnije

troši manje struje

prostor ostaje prijatniji

Važnost redovnog održavanja klima-uređaja

Pored pravilnog podešavanja temperature, veoma je važno i redovno održavanje uređaja.

To podrazumeva:

čišćenje filtera

godišnji servis

proveru spoljne jedinice

Pravilno održavana klima radi efikasnije i troši manje energije.

Roletne i ventilatori mogu napraviti ogromnu razliku

Stručnjaci savetuju i dodatne trikove za rashlađivanje prostora bez ogromne potrošnje struje.

Posebno preporučuju:

spuštanje roletni tokom najtoplijeg dela dana

korišćenje ventilatora

izbegavanje rerne i sušilice tokom velikih vrućina

Prema podacima navedenim u tekstu, čak 40 odsto toplote u dom ulazi kroz prozore.

Računi za struju mogli bi ozbiljno da porastu

Zbog sve češćih toplotnih talasa i visokih temperatura, stručnjaci upozoravaju da će pravilno korišćenje klima-uređaja ovog leta biti važnije nego ikad.

Jer jedna pogrešna navika može: