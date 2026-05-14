Volš je u intervjuu za BBC rekao da avio-kompanije ne mogu dugoročno da apsorbuju povećane troškove goriva, iako su neke evropske kompanije u poslednje vreme snižavale cene karata zbog slabije potražnje, preneo je BBC.

Volš je upozorio i na rizike po snabdevanje uoči letnje sezone, navodeći da bi britanski avio-saobraćaj mogao da se suoči sa potencijalnim pritiskom na zalihe goriva tokom vrhunca sezone, iako, kako je naglasio, "nema razloga za paniku".

Prema njegovim rečima, čak i u slučaju brzog otvaranja Ormuskog moreuza, poremećaji na tržištu nafte i oštećenja rafinerija na Bliskom istoku bi mogli da imaju dugotrajan efekat na cene goriva.

"Jednostavno nema načina da avio-kompanije apsorbuju dodatne troškove", rekao je Volš, dodajući da bi eventualni popusti bili kratkoročni i da će se troškovi na kraju odraziti na putnike.

On je upozorio da bi problem mogao da potraje nekoliko meseci, pa čak i do naredne godine.

Evropska unija je saopštila da ne vidi regulatorne prepreke za korišćenje američkog mlaznog goriva, pod uslovom da se njegov uvoz pažljivo upravlja, dok je komesar za energetiku Dan Jorgensen poručio da ne očekuje nestašice u kratkom roku, ali da dugoročni rizici postoje.

Iz turističke industrije stižu slične procene - direktor kompanije TUI Sebastijan Ebel je rekao da ne očekuje ozbiljne poremećaje u narednim mesecima.

Britanska vlada je navela da prati situaciju i da sarađuje sa avio-kompanijama kako bi se izbegli poremećaji i omogućilo stabilno planiranje letova tokom letnje sezone.