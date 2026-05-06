Problemi sa pokretanjem automobila često se javljaju neočekivano, iako vozilo do tada može raditi bez ikakvih poteškoća. Jedan od najčešćih uzroka je slabljenje akumulatora, čije se slabosti obično ne primećuju sve dok potpuno ne zakaže.

Kako objašnjavaju stručnjaci, uzrok leži u hemijskim procesima unutar akumulatora. U hladnijim uslovima, posebno zimi, njegova sposobnost da skladišti i isporuči energiju značajno opada. Istovremeno, motor tada zahteva više snage za pokretanje, što dodatno opterećuje sistem.

Slabljenje akumulatora retko se dešava naglo — najčešće postoje jasni signali upozorenja. Jedan od prvih simptoma je sporije „verglanje“, odnosno teže okretanje motora pri paljenju. Pored toga, mogu se javiti i problemi sa elektronikom: sporije podizanje prozora, treperenje svetala u kabini ili neobično ponašanje instrument table.

Takvi znaci ukazuju da je vreme za proveru, jer ignorisanje problema može dovesti do potpunog pražnjenja akumulatora u najnezgodnijem trenutku.

Dobra vest je da se vek trajanja akumulatora može produžiti pravilnim održavanjem. Preporučuju se redovne kontrole, posebno pred zimu, kao i izbegavanje korišćenja električnih potrošača dok motor ne radi. Svako nepotrebno opterećenje ubrzava pražnjenje i smanjuje efikasnost.

Iako se često zanemaruje, akumulator je ključan za pouzdan rad vozila. Uz malo pažnje i pravovremenu reakciju, moguće je izbeći neprijatna iznenađenja i osigurati da automobil uvek bude spreman za vožnju.