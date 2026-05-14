Kako se navodi u saopštenju, vojna vazduhoplovna vežba prekograničnog traganja i spasavanja održava se na osnovu Plana bilateralne vojne saradnje Srbije i Mađarske.

Na prvoj zajedničkoj vežbi ratnih vazduhoplovstava Srbije i Mađarske uvežbavaju se procedure i zajednički rad u slučaju udesa vazduhoplova u pograničnom području.

Vežba se nastavlja danas na vojnom poligonu i sportskom aerodromu na jugu Mađarske.

Fokus vežbe je na pravovremenom reagovanju na aktivirane signale za pokretanje operativnog procesa, kao i na pružanju prve pomoći i medicinskoj evakuaciji povređenih vazdušnim putem, dodaje se u saopštenju.

Na vežbi učestvuju helikopterske jedinice 204. i 98. vazduhoplovne brigade, spasioci iz 63. padobranske brigade i medicinski timovi iz Uprave za vojno zdravstvo, kao i pripadnici mađarskog 86. helikopterskog puka, dok se koriste helikopteri H-145M, koji se nalaze u naoružanju i Vojske Srbije i Mađarske vojske.

Rukovodilac vežbe potpukovnik Vladan Milosavljević iz Komande Ratnog vazduhoplovstva i PVO ističe da je zadovoljan uspešnom realizacijom prvog dela vežbe, uz ocenu da je cilj ispunjen i da je zadatak izvršen bezbedno.

Vežba je realizovana na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije i predstavlja jednu od brojnih aktivnosti bilateralne vojne saradnje Srbije i Mađarske usmerenih na izgradnju konkretnih sposobnosti i promociju dobrosusedskih odnosa i stabilnosti u regionu, dodaje se u saopštenju.

